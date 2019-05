Se billedserie I valgdebatten på Birkerød Gymnasium mandag aften deltog Sophie Løhde (Venstre), Miki Dam Larsen (Socialdemokratiet), Mette Abildgaard (Det Konservative Folkeparti), Martin Lidegaard (Det Radikale Venstre), Anders Samuelsen (Liberal Alliance), Dorte Nørbo (Socialistisk Folkeparti), Mette Thiesen (Nye Borgerlige), Christian Poll (Alternativet), Mai Villadsen (Enhedslisten) og Jan Erik Messmann (Dansk Folkeparti). Derudover deltog Martin Rask Olsen fra KristenDemokraterne, men som det ses er stolen tom. Han valgte nemlig at udvandre efter små 20 minutter. Foto: Lars Sandager Ramlow

Dramatisk og sjældent underholdende debat på gymnasiet

Rudersdal - 29. maj 2019

Valgdebatten mandag aften fra klokken 19.00-21.00 på Birkerød Gymnasium var både dramatisk, ganske underholdende og interessant.

En politiker udvandrede i protest efter små 20 minutter. Birkerøds lokale tøjmand, Gert Lassen, der er opstillet som løsgænger og knyttet til partiet JFK21, prøvede på anarkistisk vis at råbe forsamlingen op stående fra sidelinjen, da SFs Dorte Nørbo havde fået ordet. Aftens ordstyrer, rektor Anders Kloppenborg, bad derfor Gert Lassen om at dæmpe sig, hvilket fik tøjmanden til at råbe ud til de fremmødte elever:

- Jeres rektor er udemokratisk...

Til det svarede Kloppenborg:

- Nej, jeg er diktator. Nu tier du stille, eller også må jeg bede pedellerne om at følge dig ud.

Her var klokken blot 19.25. Dorte Nørbo sad og så lidt beklemt ud, og blandt publikum mødte Gert Lassens demonstration ikke megen sympati samtidig med, at der blev grinet lidt af ham, idet der blev talt om, at han ved folketingsvalget i 2015 fik lidt mere end 30 stemmer i alt i Nordsjællands Storkreds.

Det var så dramatikken. Heldigvis fulgte herefter en særdeles underholdende og interessant debat, hvor fremtidens klima blev aftenens hovedomdrejningspunkt. Stort set samtlige politikere i panelet kom ind på klimaet i deres indledende tre minutter, og hovedparten af spørgsmålene fra salen gik da også på klodens fremtid og miljøet. Et godt stykke inde i debatten fik det den tidligere radikale udenrigsminister samt klima-, energi- og bygningsminister, Martin Lidegaard, til at udbryde:

- Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl har kaldt denne valgkamp »klimahysterisk« og for overbud ud i »grøn, grønnere, grønnest«. Det synes jeg er »FEDT«. Og langt vigtigere end at debatten kører på »stram, strammere og strammest« i udlændingedebatten.

Debatten kom også omkring fossile brændstoffer og elbiler. Ikke overraskende talte Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen generelt om, hvordan ting kan gøres smartere, og hvorfor skattelettelser er vejen frem, ligesom han kom ind på, hvor en nedsættelse af registreringsafgiften på biler er en god idé.

Det gav en diskussion om elbiler - og hvor skadelige batterierne er for miljøet.

Dansk Folkepartis Jan Erik Messmann holdt et helt indlæg på klingende norsk, om succesen med elbiler i landet mod nord, og sprogfærdigheder viste han også, da debatten drejede sig over på udlændinge. Med masser af patos talte han arabisk i godt et minut.

- Jeg har boet i Egypten, og her lærte jeg en del af en bøn på arabisk udenad. Det var den i hørte. Hvor mange muslimer, der kommer til Danmark lærer noget af biblen udenad. Jeg synes, man skal indrette sig efter det land, man bor i og integrere sig, lød det blandt andet fra Dansk Folkeparti-politikeren, der er medlem af folketinget og bosat i Birkerød.

Et andet lokalt folketingsmedlem er Christian Poll fra Alternativet. Han understegede, at klimaet kan reddes, men at vi har vanvittigt travlt. Derudover indledte han med at sige, at han var ingeniør, og derfor den måske kedeligste politiker i panelet. Samtidig understregede han dog, at der er brug for kedelige politikere, inden han i sine afsluttende bemærkninger høstede aftenens højeste latter fra forsamlingen, da han kom med sit slogan:

- Brug din knold... Stem på Poll.

Den konservative Mette Abildgaard fulgte trop med: »Lige meget, hvor du står... stem på Abildgaard«, mens Venstres Sophie Løhde kun kunne komme på at få sit efternavn til at rime med »fløde«, inden hun i samme åndedrag fik opfordret forsamlingen til at stemme på hende og Venstre for et »rigere, friere, stærkere og sundere Danmark«.

Læs meget mere fra den livlige debat i Frederiksborg Amts Avis onsdag...