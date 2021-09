Politiet er kommet ud af etageejendommen efter at have været inde i den belejrede lejlighed, som angiveligt var tom.

Dramatisk aktion: Politi har anholdt person

En person er torsdag aften blevet anholdt i forbindelse med en store politiaktion, som hele torsdag har fundet sted ved en etageejendom ved Birkerød Kongevej i Nordsjælland. Det oplyser Nordsjællands Politi klokken 19.48 via twitter.

Politiet havde ellers i adskillige timer været til stede ud for den gule murstensejendom mellem Kajerødvej og Kajerødgade. Det vides dog ikke, om det er ved ejendommen, at personen er blevet anholdt.

Lidt tidligere på aftenen kom politiet, som også omfattede politiets aktionsstyrke tomhændede ud fra lejligheden.

Beboere i området fortæller til Frederiksborg Amts Avis, at ingen person er blevet ført ud af bygningen, hvilket tyder på, at den lejlighed, der har haft politiets store interesse hele dagen, har været tom.

Det var en anmeldelse om, at en person var i besiddelse af et skydevåben, som fik politiet til at rykke så massivt ud. Det fortæller Jan Bo Hedager, der er vicepolitiinspektør ved Nordsjællands Politi.

- Når vi får anmeldelse om, at en person kan være i besiddelse af et våben, tager vi ud fra en konkret vurdering af situationen en række forholdsregler blandt andet i forhold til sikkerheden både for borgerne, den person som det handler om og i forhold til de patruljer, som bliver sendt afsted. Vi ved godt, at en så massiv tilstedeværelse kan være med til at vække bekymring hos borgerne, men netop af hensyn til aktionen og sikkerheden, er det er desværre ikke altid, at vi kan fortælle alle detaljer i en sag, siger Jan Bo Hedager.

Politiaktionen, der stod på i mere end syv timer, involverede alt lige fra hundepatruljer, motorcykelbetjente, et større opbud af uniformerede betjente og en til en flåde af politikøretøjer.

Og ikke mindst har Nordsjællands Politis indsatsgruppe samt politiet Aktionsstyrke været i aktion.