Donation til Parkinson-forening sender medlemmer af sted til VM

En glad og bevæget stifter af foreningen Cure4 Parkinson, Elisabeth Ildal, har på foreningen vegne modtage en donation fra TrygFonden, der betyder, at man kan sende en delegation af sted til Parkinsons-VM i bordtennis.

01. juli 2021

Foreningen Cure4Parkinson, der er stiftet af Elisabeth Ildal, som tillige sidder i Rudersdal Kommunalbestyrelse for Det Konservative Folkeparti, har modtaget en stor donation fra TrygFonden og kan med denne sende 12 Parkinson-ramte mennesker til Parkinsons World Table Tennis Championships i Berlin den 8.-12. september.

Det blev offentliggjort tirsdag, og det blev en bevægende dag for Elisabeth Ildal, der siden hun selv blev diagnosticeret med Parkinson har arbejdet nærmest utrætteligt for at skabe opmærksomhed om lidelsen.

- Det glæder mig så meget, og jeg er meget taknemmelig for donationen fra TrygFonden, der bevirker, at vi kan købe et nyt bordtennisbord, en robot samt sende 12 Parkinson-ramte, en hjælper og en træner til Berlin, lyder det fra Elisabeth Ildal.

Cure4Parkinson blev grundlagt af Elisabeth Ildal i november 2016, og foreningen har til formål at oplyse om lidelsen samt skabe grundlag for udøvelse af blandt andet bordtennis under betryggende forhold for Parkinson-ramte og derved etablere sociale netværk.

Foreningen arbejder også med Radioparkies og sidste skud på stammen er »Center for PwP helping PwP«, som er et center, der underviser mennesker ramt af Parkinson i, hvorledes de kan hjælpe andre med Parkinson.

- Sygdommen kan ikke helbredes, så mange forskanser sig der hjemme og mister kontakten med omverdenen. Derfor er det en stor glæde at så mange spiller bordtennis, som en er super god kognitiv sport for Parkinson-ramte, siger Elisabeth Ildel, der tidligere her i avisen har udtalt, at hun nægter at acceptere betegnelsen »uhelbredelig«, når det handler om Parkinson.

- Cure4Parkinson sender den hjerteligste tak til TrygFonden, og vi går efter at vinde guldet til Danmark i Berlin, slutter Elisabeth Ildal.