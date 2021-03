Se billedserie Djessi Ramadani, der på billedet ses sammen med sin mand, Salva Ramadani, har drømt om at åbne sin egen salatbar i flere år. Nu er hendes drøm gået i opfyldelse. Foto: Ann-Sophie Meyer

Djessis salatdrøm er blevet til virkelighed

52-årige Djessi Ramadani har i flere år drømt om at åbne en salatbar. Nu er hendes drøm gået i opfyldelse.

Rudersdal - 16. marts 2021 kl. 06:11 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Salater, bagels, sandwich, smørrebrød og farverige desserter. Det er noget af det, der ligger på hylderne og frister, når man kommer ind hos Mamma's Salatbar på Hovedgaden i Birkerød. Den nye salatbar slog dørene op for første gang mandag formiddag, og salatbarens ejer, Djessi Ramadani, fortæller, at de første par timer er gået over al forventning.

- Der er travlt, men det er rigtig godt. Der er mange kunder allerede her fra første dag, og det havde jeg sådan set ikke regnet med, for vi har ikke nået at reklamere så meget med, at vi skulle åbne. Det kom først på Facebook i går aftes, så jeg er glad for, at så mange har været forbi, siger salatbarens ejer, Djessi Ramadani, der bor i Herlev.

11 års kantineerfaring Inden Djessi Ramadani åbnede sin nye salatbar, arbejdede hun 11 år i en kantine, så mad er på ingen måde uvant territorium for den 52-årige bestyrer af Hovedgadens nye salatbar.

- Jeg har altid ønsket mig at åbne mit eget lille sted med salatbar og smørrebrød, siger hun, og fortæller så, at det var hendes søn, der fandt lokalet til hende.

- Min søn åbnede Gastro 27 for et års tid siden, som ligger lige inde ved siden af, så det var min søn, der opdagede, at lokalet var blevet ledigt, og så sagde han til mig, at hvis jeg havde lyst, så kunne vi blive naboer, siger Djessi Ramadani. Og den chance lod Djessi Ramadani ikke passere, selvom lokalet var lidt større end det, hun havde forestillet sig.

- Jeg elsker at arbejde med mad, specielt salater. Jeg kan godt lide at eksperimentere med forskellige ingredienser, og så kan jeg også rigtig godt lide smørrebrød. Men vi har valgt også at putte sandwich på menuen, for lokalet er en del større, end jeg havde forestillet mig, siger ejeren, som også har sørget for, at der står stole og borde klar i den nye salatbar, til når coronarestriktionerne på et tidspunkt bliver lempet lidt, og man igen kan sidde indenfor på barer, caféer og restauranter.

Artiklen fortsætter under billedet.. Der var travlt på åbningsdagen i går. Nogle af dem, der kiggede forbi, var Maria Philipsen (th.), hendes datter Isabella (med den lyserøde jakke) og to af datterens klassekammerater Clara (med orange jakke) og Asta (i sort jakke). Foto: Ann-Sophie Meyer

Frokost to-go Fire af de kunder, der har valgt at kigge forbi på åbningsdagen, er 49-årige Maria Philipsen, hendes datter Isabella på 11 år og Isabellas to klassekammerater Clara og Asta på samme alder. De er på udkig efter noget frokost to-go, og Maria vælger lynhurtigt en bagel med kylling, mens de tre 11-årige lige skal bruge nogle minutter foran de mange forskellige stykker smørrebrød, inden de beslutter sig.

- Det er jo altid spændende, når der åbner noget nyt her i Birkerød, og vi skulle finde noget frokost, så vi besluttede os for at prøve den nye salatbar, siger Maria Philipsen og tilføjer:

- Og det hele ser rigtig lækkert ud.

Den nye salatbar på Hovedgaden 27 holder åbent alle hverdage fra 10:30 til 16:30 og lørdag fra 10.30 til 14.30. Om søndag er der lukket.

