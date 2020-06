Se billedserie Der er igen i år blevet uddelt en række legater til studenterne på Birkerød Gymnasium. Alle modtagerne kan ses herunder. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Disse elever fik legater på Birkerød Gymnasium

Rudersdal - 27. juni 2020 kl. 14:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Johannes Pedersens legat

Gives til en elev med stor interesse for faget biologi.

Josefine Møgelvang, 3.t.

Suveræn i alle fagets genrer og desuden et imponerende alsidigt talent.

Zerlangs legat

Gives til en dygtig og elskværdig elev

Laura Touborg 3.d

For dit overskud, hjælpsomhed og overvældende venlighed over for alle.

Niels Hartlings fysiklegat

Gives til en elev med fremragende evner og interesse for faget

Anne Sofie Darket, 3.X

For din store dygtighed som både teoretisk og eksperimentel fysiker og for de fremragende resultater, du har opnået i fysikolympiaden.

Bidramus

Gives til en elev der har udvist særlige evner inden for et af fagene billedkunst, drama eller musik, dette år både billedkunst/Visual Arts og musik.

Pernille Lundborg Olesen, 3.d

For dit store talent inden for sang og skuespil.

Shevin Peker, 3.x

For dit store engagement i og dine udtalte evner for faget billedkunst.

Birkerød Rotary Klubs legat

Gives til elever, der gennem holdninger og handlinger har fremmet det gode venskab mellem leverne og har gjort en særlig indsats for at inddrage alle elever på skolen i det sociale fællesskab.

Sofie Ugilt Pabst, 3.b

Markus Roerup Rom, 3.b

August Zillo Vous, 3.d

For jeres flotte indsats for nyudvikling af festkulturen på BG, så den inkluderer alle elever på skolen.

HF-legatet

Gives til en elev, der i særlig grad har skabt et godt socialt miljø HF på tværs af årgangene.

Ronja Johanne Abildtrup Van de Sanne, 2.p

Victoria Corvenius, 2.p

For jeres ihærdige indsats på at få skabt et attraktivt HF-miljø for alle HF - eleverne.

Østerlunds legat

Gives til årets bedste kammerat

Dina Munch Rasmussen, 3.e.

For dit mod til at bringe din personlighed i spil for at hjælpe og stimulere dine skolekammerater på tværs af skoleformer og klassetrin.