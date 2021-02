Det smarte ved MoreMemo er blandt andet, at pårørende kan fjernstyre indholdet, der både kan være erindrings-billeder eller beskeder om, hvornår de kommer på besøg. Foto: Pressefoto

Digitale fotorammer er ældreomsorg

Ny teknologi kan give mere omsorg og nærhed til alle ældre borgere i en tid med store afsavn og måske kun få besøg.

Rudersdal - 10. februar 2021

Velfærdsteknologien »MoreMemo« ligner en helt almindelig fotoramme. Men den kan meget mere end blot at vise billeder.

Den indeholder en teknologi, der skal give borgere med demens mere glæde og selvstændighed i hverdagen.

Via en donation får flere Rudersdalborgere nu mulighed for at bruge den dynamiske fotoramme, og håbet er, at det kan understøtte hjemmeplejens arbejde og på den måde forbedre livskvaliteten i en tid, hvor corona og afsavn stadig er hverdag.

- Oprindeligt udviklede MoreMemos grundlægger, Peter Aagaard, udelukkende den digitale fotoramme som et redskab til sin demensramte svigermor. Det stod dog hurtigt klart, at det var en teknologi, som mange pårørende til demente stod og manglede, og i dag er det Peter Aagaards fuldtidsbeskæftigelse, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse om teknologien.

MoreMemo fungerer både som kalender og dynamisk huskeliste med fokus på én dag ad gangen. Derudover kan den modtage og fremvise billeder fra familien, besvare videoopkald og modtage korte beskeder.

Målgruppen er ældre med demens, som er digitalt udfordret, og den er derfor let at betjene for brugeren. MoreMemo kræver ikke WiFi, men bruges v.hj.a. bredbånd (SIMkort) og så kan den fjernstyres fra en smartphone eller tablet af en eller flere pårørende, uanset hvor de befinder sig.

Det gode ved MoreMemo er desuden, at det ikke udelukkende er de demente og deres pårørende, som kan få gratis adgang til enheden - kommunens plejepersonale kan også tilgå den.

Vækker minder Flere ældre borgere med demens i Rudersdal Kommune har købt den første version af MoreMemo, der er uden videoopkald. Her bliver den primært brugt som fotoramme, hvor de pårørende lægger billeder ind for at vække erindring hos den demente. Tilbagemeldingerne fra de pårørende er, at MoreMemo gør en forskel i den forstand, at det både giver den demente og de pårørende en oplevelse af nærhed og tilstedeværelse på trods af afstand. Og det giver noget livsglæde hos den, der sidder og kigger på MoreMemo, når der kommer et billede af børnebørnene frem på skærmen.

Det er den frivillige forening Frydenholms Venner, der har modtaget en donation fra Sundheds- og Ældreministeriet på knap 500.000 kroner, som de har overrakt til Plejecenter Frydenholm. Donationen gør det muligt at udbrede løsningen til ca. 100 demensramte borgere i kommunen og deres mere end 700 berørte pårørende og personaler.

Charlotte de Lichtenberg er sygeplejerske på Daghjemmet Skovvang, som er et tilbud til de yngste og mest fysisk, friske borgere med demens. Her hjælper hun med at koordinere tilbud og aktiviteter for og sammen med borgerne. Charlotte de Lichtenberg har personligt god erfaring med MoreMemo. Hun købte den nye version med videoopkald til sin svigermor, som dog ikke var dement. På daværende tidspunkt var hun kræftsyg og isoleret pga. corona. De brugte især MoreMemo til at tale med hende over videoopkald i den periode, hvor de ikke måtte besøge hende på hospitalet:

- Det fungerede enormt godt for min svigermor, og det gjorde en kæmpe forskel for hende, at hun kunne se os, når vi talte sammen, erindrer Charlotte de Lichtenberg.

Hun brugte den også til at lægge aftaler ind. På den måde blev hendes svigermor mindet om at tage sin medicin eller at drikke vand, når erindringstonen lød.

- Det er vores håb, at det kan blive en form for kommunikationsvej, som nogle af vores demente borgere vil kunne håndtere. Vores allerdårligste borgere vil ikke kunne betjene den, fordi det kræver, at man kan trykke på skærmen for at besvare et videoopkald. De vil dog stadig kunne se billederne, som de pårørende kan sende, og den viser også, hvad klokken er, samt om det er formiddag eller eftermiddag, forklarer sygeplejersken på Skovvang.

Letter arbejdet Teknologien giver både livskvalitet til de ældre, men samtidig har den nogle funktioner, som potentielt kan lette arbejdet for hjemmeplejen. De har eksempelvis mulighed for at sende en besked til den ældre borger om, at de er forsinkede, eller at deres rengøringsdag er ændret til dagen efter. Det ikke noget, plejepersonalet i kommunen har erfaring med endnu, da de nye MoreMemo-enheder først bliver uddelt i løbet af foråret.

Interesserede kan læse mere om den digitale fotoramme på https://www.morememo.dk/