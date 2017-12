På Ny Holtes Skole har eleverne i løbet af året gjort brug af den digitale læse-app BookBites, som skal være med til at motivere eleverne til at læse mere. Og selvfølgelig til at gøre dem til bedre læsere. Skoleleder Søren Wadt er tilfreds med læse-appen, som han mener har fungeret rigtig godt. Foto: Lars S. Ramlow

Digital læseven skal motivere elever

Det er ifølge Søren Wadt endnu for tidligt at sige noget om resultater. Men meningen har fra starten også været at give eleverne forskellige muligheder for at blive bedre til at læse og opnå større læseglæde, og her har læseappen fra BookBites ifølge skolelederen været én måde at skærpe indsatsen på.