Selvom coronapandemien har sat en stopper for den store festlige fejring af Tage og Anita Mikkelsens diamantbryllup mandag den 13. april, kommer der stadig champagne i glassene.

Diamantbryllupspar må aflyse fest: Hvis dronningen kan, kan vi også

Rudersdal - 12. april 2020 kl. 19:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Joram G. Menzer Lokalerne var booket. Menuen besluttet. Invitationerne sendt ud.

Det meste var med andre ord klar til, at Tage og Anita Mikkelsen kunne blive behørigt fejret af venner og familie, når de mandag den 13. april har diamantbryllup.

Men coronapandemien ville det anderledes.

Lokaler og menu er nu afbestilt, ligesom invitationerne er tilbagekaldt.

Og selvom ægteparret forståeligt nok ærgrer sig over aflysningen, fornemmer man ingen egentlig irritation eller bitterhed - hvad der måske ville have været endnu mere forståeligt.

- Det er møgærgerligt, og vi er selvfølgelig kede af det, det er klart, men det har ikke været anderledes end, at det var en nødvendighed. Og det vigtigste er, at vi to har hinanden, siger Anita Mikkelsen og tilføjer med et grin:

- Da dronningen aflyste sin 80-års fødselsdag, kiggede Tage og jeg på hinanden og sagde, at hvis dronningen kan aflyse, så kan vi også.

Ægteparret mødte hinanden i 1957 til en fest i Havnegade i København.

- Da vi nåede til natmaden - dengang var det moderne med landgangsbrød med 20 forskellige slags pålæg - kiggede Anita på mig og sagde: »Det kan jeg aldrig komme igennem. Det må du hjælpe mig med«. Jeg må åbenbart have set sulten ud. Og siden dengang har jeg spist alle de ting, der blev til overs på min kære hustrus tallerken, siger Tage Mikkelsen, mens Anita Mikkelsen med et grin supplerer:

- Dengang kunne man ikke levne eller lade noget stå; det var ikke pænt.

Tre år senere - i 1960 - blev de to gift den 13. april, og det var en begivenhed, som ikke var helt uden sit eget drama.

- Jeg var kommet, mine forældre var kommet, venner og bekendte var kommet, og da klokken var 17 begyndte orglet at spille, og alle rejste sig og kiggede mod døren, men der kom ikke nogen brud, siger Tage Mikkelsen.

Han fortsætter: - Lidt efter holdt orglet så op med at spille, dørene lukkede sig, og folk sagde til hinanden: »Det har hun fortrudt«. Og så sagde jeg: »Nej, det har hun ikke. Sådan et godt tilbud får hun ikke en anden gang«.

Forklaringen var, at brylluppet fandt sted i Sankt Jakobs Kirke på Østerbro, men præsten var fra Sankt Pauls Kirke i indre København. Og han havde glemt brylluppet, hvorfor bruden altså også måtte vente med at gøre sin entre.

- Vi fik ringet efter ham, og han havde simpelthen glemt, at han havde en vielse og var derfor mere eller mindre på vej til sit sommerhus. Men han var så sød og rar og skyndte sig at komme, så det lykkedes alt sammen med 20 minutters forsinkelse, siger Anita Mikkelsen.

Selvom diamantbrylluppet nu ikke bliver helt den fejring, som Tage og Anita Mikkelsen havde lagt op til og planlagt, bliver der stadig hældt champagne i glasset, forsikrer Anita Mikkelsen.

- Vi er en familie, som altid har holdt store fester ved en hver given lejlighed, lyder det fra Anita Mikkelsen.

Hun fortæller, at to af parrets tre døtre kommer med deres børn til en mindre komsammen i Tage og Anita Mikkelsens have. Den tredje datter bor med sin familie i Schweiz, og de kan derfor ikke komme til Danmark.

Den lille komsammen i haven bliver selvfølgelig med behørig afstand, hvor hver familie sidder ved hver deres havebord, mens diamantbryllupparret vil sidde endnu længere væk - måske helt inde i huset.

- Vi hører jo til sådan nogle, der skal passe ekstra på, siger Anita Mikkelsen med henvisning til parrets alder.

Hun er 83 år, og Tage Mikkelsen er 86 år.

- Det er selvfølgelig meget væsentligt, at vi ikke bliver syge, og det er det vigtigste af alt, siger Anita Mikkelsen og selvom aflysningen af den store fest ifølge hende er sket med et suk, er der som bekendt intet, der er så galt, at det ikke er godt for noget.

- På den positive side har gæsterne nu lang tid til at skrive en masse taler og sange til os, siger Tage Mikkelsen og griner.

Slutteligt er det måske på sin plads med et godt råd til, hvordan man holder et ægteskab kørende i 60 år.

Ifølge ægteparret, der har nydt deres 60 år sammen, er opskriften på et langt og lykkeligt ægteskab ganske simpelt:

- Man sørger for, at den anden altid får det største stykke af kagen, siger Tage Mikkelsen, mens Anita Mikkelsen supplerer:

- Det er nemt, og så er der ingen problemer i det. Vi har haft det usædvanligt dejligt, og hvorfor vi har været så heldige, det kan man jo ikke sige. Vi har på nogle områder lignet hinanden en del, og på andre områder er vi meget forskellige, og måske er det en meget god kombination.

- Vi er dybt taknemmelige over, at livet er gået for os på den måde, som det er gået, siger Tage Mikkelsen.