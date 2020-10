Vedbækgarden mødtes til en vellykket årsparade i weekenden. Og det går rigtig godt for garden, efter omstændighederne. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Det har været et både hårdt og godt corona-år i Vedbæk Garden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det har været et både hårdt og godt corona-år i Vedbæk Garden

Vedbæk Garden har medlems- fremgang og har nydt en enorm opbakning i et ellers svært coronaår

Rudersdal - 14. oktober 2020 kl. 11:49 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Når godtfolk mødes i Rudersdal og omegn, så plejer der at være en god chance for, at Vedbæk Garden leverer musik og en stor del af festen.

Sådan har det jo ikke været i år, hvor godtfolkene har skullet holde afstand og lade være med at stimle sammen til byfester og lignende.

"Dette år har jo været stærkt præget af corona. Det er der jo ingen tvivl om. Vi har desværre mistet rigtigt mange indtægter. Når folk ikke holder arrangementer ude på gaderne, så kommer vi jo heller ikke ud og spiller. Og corona har jo ikke for os kun været den nedlukning i foråret, hvor vi ikke kunne træne. Det har også været rigtigt mange arrangementer, som vi ikke har kunnet gennemføre. Og det har jo selvfølgelig været rigtig trist," siger Vedbæk Gardens formand, Christine Mohr, til Rudersdal Avis fredag før weekendens årsparade.

Der sad hun og skrev på sin tale, og det er meget uvant hende, som helst vil have styr på tingene i lang tid i forvejen. Men sådan har 2020 ikke været. Aflysninger, uvished og skiftende coronarestriktioner har gjort livet surt for Vedbæk Garden.

Opbakning og optimisme Men der er også en udtalt optimisme at spore. Til årsparaden kunne gardisterne fremvise spritnye kapper, som er muliggjort af en donation på mere end 150.000 kroner fra Glidovfonden, og det er bare det mest tydelige eksempel på den opbakning og velvilje, garden har mødt i en svær tid.

"Vi har haft en enorm opbakning blandt forældrene. De har støttet os sindssyge meget, og det har betydet, at det kun er meget få medlemmer, som har meldt sig ud på grund af corona. Vi har faktisk fået en helt masse nye piger i år. Vi har fået 16 nye efter sommerferien. Det er flere end nogensinde før, og det er jo simpelthen så fantastisk. Det er det, der holder os alle sammen oppe," siger Christine Mohr og fortsætter:

"Jeg synes i det hele taget, at vi er kommet ud på den anden side. Man har lavet nogle fornuftige retningslinjer, som gør det muligt for os at træne igen som vi plejer både tirsdag og torsdag, og vi har indrettet os på den ny normal, så vi kan have en dagligdag igen."

Coronaen spiller stadig en stor rolle, og Christine Mohr ærgrer sig over, at mange juletræstændinger, som følge af efterårets coronaudvikling er blevet aflyst.

"Det synes jeg er rigtig trist. Rudersdal har ikke aflyst, og jeg håber meget, at de har is i maven, for der er jo ingen af os, der ved, hvordan situationen er i slutningen af november. Lad os se, hvad der kan lade sig gøre. Vi vil så gerne have pigerne på gaden og spille noget dejlig julemusik," opfordrer hun.

På den korte bane er julen en anelse i fare, men det er snart også den eneste malurt, der er tilbage i bægret.

"Vi har fået denne her flotte donation fra Glidovfonden, vi har medlemsfremgang og lige så snart vi kommer ud på den anden side og får lov at komme ud og spille igen, så er der ingen ko på isen," siger hun.