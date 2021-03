Holte-Hus Efterskole åbnede igen i tirsdags.

"Det griber ind i efterskolernes DNA"

Påbud om afstand og øget hygiejne er nødvendige, og eleverne forstår dem, siger viceforstanderen på Holte Hus Efterskole, der tirsdag modtog 40 kostelever

Rudersdal - 20. marts 2021 kl. 11:47 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Holte Hus Efterskole på Vejlesøvej modtog tirsdag morgen 40 kostelever, der har været henvist til fjernundervisning siden december måned.

De 60 dagelever, som i lighed med kosteleverne er ordblinde og kommer fra stort set hele landet, har til gengælnd ikke kunnet vende tilbage.

"Vi håber meget, at det sker efter påske," siger viceforstander Jens Ferslev.

Alle kostelever har en ren coronatest med i bagagen. Samt tøj til de kommende to uger.

"Eleverne er ikke spærret inde. De kan vi ikke. Men vi har opfordret dem til, at de bliver her alle sammen, indtil de går på ferie den 1. april. Og det er mit klare indtryk, at alle er meget positive overfor det," siger han.

Delt op i familiegrupper For at undgå smitte blandt eleverne er de delt op i familiegrupper, og der er skruet op for hygiejnen. Samtidig opgraderer man på personalefronten og på eftermiddagsaktiviteterne for at holde eleverne på efterskolens område.

"Hele verden er jo anderledes, og der er alle de hensyn om gode vaner, man skal tage. Vi har opsat opslagstavler, om at man skal holde afstand, ikke give knus og huske at spritte af. Og vi appellerer til, at eleverne forstår det, men det er jo svært og griber ind i efterskolernes DNA," siger Jens Ferslev.