Per Anderson

"Det fantastiske er, at vi ikke skal være enige"

Per Anderson er en blandt 37 borgere i Rudersdal, der med udgangspunkt i FN's verdensmål skal komme med anbefalinger til kommunens politikere om, hvordan Rudersdal bliver mere bæredygtig

Rudersdal - 28. januar 2021 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

"Jeg mener man har pligt som borger til at deltage i den slags. Jeg synes det løds så spændende og jeg håbede på, at blive valgt, så jeg føler mig meget heldig, siger Per Anderson, der er en af de borgere i Rudersdal, der meldte sig til Borgersamlingen.

I Borgersamlingen skal en gruppe repræsentativt udvalgte borgere med udgangspunkt i FNs Verdensmål forsøge at definere, hvordan Rudersdals bæredygtige fremtid skal se ud. I løbet af en række møder er de blevet klædt på til at diskutere Rudersdals bæredygtige fremtid. Og til slut - efter en grundig proces - skal borgerne aflevere nogle konkrete anbefalinger, som kommunalbestyrelsen skal arbejde videre med.

Projektet har være coronaramt fra start, så gruppen på 37 har på intet tidspunkt været samlet alle sammen. Istedet har de arbejdet i mindre grupper spredt ud over kommune, og de seneste måneder i onlinegrupper hjemmefra.

De unges fremtid Per Anderson er med sine 75 år en af de ældste borgere, der er med i panelet. Og hvis han skal komme med en kritik, så er det, at for få unge har meldt sig under fanerne.

"Det er jo deres fremtid og kombinationen af ungdom og erfaring giver en rigtig god dialog. Noget af det fantastiske er, at vi ikke skal blive enige, men netop udnytte og respektere forskelligheden. Det er det, der gør det så vanvittigt spændende - ingen forsøger at overtale hinanden."

Per Anderson lægger ikke skjul på, at det har krævet en hel del indlevelse at deltage i møderne via computeren hjemmefra.

Men han glæder sig over, at interessen for projektet også forgrener sig ud i kommune, da der fornylig blev inviteret til et åbent møde for alle interesserede borgere, valgte yderligere 55 borgere at deltage i det virtuelle fællesmøde.

Et rigt dyreliv "I Rudersdal er vi så privilegerede med vand, søer og skove. Så en stor del af det vi diskuterer, handler også om at passe på det vi har," siger Per Anderson.

I hans nabolag oplever han, at mange huse bliver revet ned, og de gamle træer omkring dem fældet.

"Så bliver husene genopført som polske paladser med fliser i hele haven og asfalt i hele forhaven, hvor regnvandet ikke kan sive ned. Jeg bliver ked af det, når folk vælter 100 år gamle træer.

Jeg har selv ladet 1/3 del af min græsplæne være vild. Det betyder, at jeg ikke slår græsset der. Og jeg siger dig, at jeg har det rigeste fugle og dyreliv med masser af guldsmede og sommerfugle. Det gør en forskel, for biodiversiteten, hvis vi allesammen bidrager en smule," siger Per Anderson.

Fakta Borgersamling

Alle borgere over 16 år i Rudersdal havde mulighed for at melde sig til lodtrækningen om at komme med i borgersamlingen. Flere end 800 meldte sig, og ud af dem er 36 borgere (plus en lokal tolk, som er blevet en del af borgersamlingen) blevet udtrukket, så de danner et repræsentativt udsnit af Rudersdals befolkning.



17 mænd og 19 (nu 20) kvinder

Fem er mellem 16-25 år

Syv er mellem 26-42 år

11 er mellem 43-59 år

13 er 60+









Han medgiver, at det kan være svært at følge hans eksempel, hvis man har e meget lille grund. Men der hvor han bor ved Skodsborgvej er er der ingen grunde, der er under 1200 kvadratmeter, så han vurderer, at det må være muligt for de fleste.

"Det er noget af det vi diskuterer på tværs af grupperne, hvordan bevarer vi vores natur. Det handler også om ikke at lede affald ud i Øresund, få flere kommunale elbiler eller fleksibel og eldreven busdrift. Vi kommer vidt omkring,"siger han.

Bare en engageret borger Per Andersen havde ingen specielle forudsætninger for at melde sig til panelet ud over, at han er borger i kommunen. Han er uddannet frisør og har været selvstændig i 50 år. De seneste 20 år har han haft en enmandsforretning i sit eget hjem.

"Jeg synes bredden i gruppen er meget fin. Dem der har valgt os borgere ud, har gjort det godt. Desværre var der kun 14 procent under 30, der meldte sig. Det er lidt ærgerligt for det er deres fremtid vi taler om.

Erfaring er godt, men tiden er så meget anderledes nu end da jeg var en ung mand. Heldigvis har jeg to børnebørn, som jeg læner mig meget op ad. Dem har jeg gode diskussioner med. De unge må gerne trække på vores kompetencer og ekspertise, men i sidste ende, så er det deres fremtid det drejer sig om.

Borgersamlingens arbejde forventes afsluttet i slutningen af marts.