Præst Grete Bøje fra Holte Kirke savner kontakten med konfirmanderne. Foto: Allan Nørregaard

"Det er et stort savn, at vi ikke kan se vores konfirmander"

"Provst i Rudersdal Grete Bøje synes generelt, at coronakrisen bliver klaret med stor tapperhed. Nu opfordrer hun bare konfirmanderne og alle os andre til at fortsætte med at holde ud

Rudersdal - 03. marts 2021 kl. 11:43 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Det er mange der ser ind i dette forår med en vis utålmodighed - trætte af uvisheden. Også forårets konfirmander, der endnu må sidde med en meget begrænset gæsteliste.

I Rudersdal Provsti er det individuelt fra kirke til kirke, hvordan man vælger at imødekomme den aktuelle usikkerhed. Det fortæller provst Grete Bøje.

"I nogle kirker har man fastholdt den oprindelige dato, men samtidig tilbudt en alternativ dag. I Holte Kirke har vi valgt at flytte konfirmationerne til juni måned, og vi er villige til at flytte dem igen, hvis det bliver nødvendigt. Jeg kan godt forstå, at vores konfirmander synes, det er mindre festligt at holde fest for fem, så lige nu træder vi vande, men jeg garanterer, at vi nok skal få de børn konfirmeret."

Sidste år delte de klasserne op sørgede for livestreaming af konfirmationen, og den model har Holte Kirke tænkt sig at benytte igen i år.

"Det vi har sagt til vores konfirmander i år er: for Guds skyld sørg for, at det er fleksibelt og nemt at lave om på. Vi ved godt at det er et problem med restauranterne. Men måske behøver fest og kirke heller ikke at falde på den samme dag, man kan jo tage det pæne tøj på igen," siger Grete Bøje.

Selve undervisningen af konfirmanderne har også været meget anderledes i år, og selvom kirkerne generelt har været gode til at benytte sig af livestreaming og virtuelle møder, så stod de meget hurtigt af på den virtuelle konfirmandundervisning.

"De unge sidder rigeligt foran skærmen, så vi har gjort det, at vi har givet dem nogle opgaver, som de skal hente og aflevere. På den måde får vi lige nikket til dem bag mundbindet, men det er slet ikke den samme kontakt vi har, og det er en sorg og et savn," siger Grete Bøje.

I nedlukningen har kirkerne hele tiden haft åbent, men gudstjenesterne er skåret ned til 30 minutter, og det er kun koret, der må synge. Reglen er at, der må være en person pr. 7 kvadratmeter. I Holte Kirke kunne der tidligere være 80 i kirken. Nu er det antal 42, og det er en af de begrænsninger, der spænder ben for konfirmationerne.

I det hele taget har det været et mærkeligt år. I starten foregik alt over nettet også begravelsessamtaler, men siden er det blevet løsnet op, så præsten nu kan mødes med de allernærmeste.

Populære gudstjenester "Men ellers er alle vores folkelige aktiviteter lukket ned, og det er jo trist, til gengæld oplever vi en fin tilslutning til vores gudstjenester," siger Grete Bøje.

Og det er både den fysiske og den virtuelle slags. Hver søndag bliver der nemlig lagt små videoer op med en prædiken, en velsignelse og lidt musik.

"Mange af vores kernebrugere vil meget gerne deltage i gudstjenesten, men tør ikke i øjeblikket, så det er blevet en stor succes. Faktisk har vi lige nu lige så mange der ser med på videogudstjeneste, som der er til den faktisk gudstjeneste," siger Grete Bøje.