Den tyske Henschel-kvartetten spiller alle Beethovens strygekvartetter i løbet af efterårsferien. Pressefoto

Alle Beethovens sublime strygekvartetter leveret af at verdenskendt tysk orkester i løbet af fem dage i efterårsferien

Rudersdal - 09. oktober 2020 kl. 09:00 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Der venter kammermusikpublikummet en helt særlig oplevelse i efterårsferien. Birkerød Kammermusikforening præsenterer nemlig en Beethoven-festival, hvor man kan høre alle 250-års-fødselarens strygekvartetter i løbet af fem dage. Alle leveret af den tyske Henschel-kvartet.

"Der er dels det unikke i, at man kan høre samtlige strygekvartetter. Inklusiv de såkaldte "gale" kvartetter, som er dem med de højeste opusnumre 130, 131 og 132. De er kendt som noget af det mest sublime, som nogensinde er skrevet for strygerkvartetter, og Henschel-kvartetten er fremragende og et orkester, som folk gerne kører langt for at høre," fortæller Birkams formand Klaus h. Ostenfeld, som understreger:

"Det bliver simpelthen ikke bedre for kammermusikpublikummet."

Fakta Beethoven-Festival

Hvor: Mantziusgårdens Koncertsal

Hvornår: 10. oktober klokken 15, 11. oktober klokken 15, 14. oktober klokken 19.30, 15. oktober klokken 19.30 og 16. oktober klokken 19.30

Pris: 250 kroner for alle fem koncerter for medlemmer. 500 for ikke-medlemmer. Billetter kan også løbes i løssalg.

Læs mere på www.birkam.dk







Læs mere på Læs mere på www.birkam.dk Fem dages festival Henschel-kvartetten har besøgt Mantziusgården og Birkams publikum før, og det er noget ganske specielt, at de bliver "husorkester" i en hel uge.

"Det er et ensemble, som virkelig er verdenskendt, og når man har muligheden for at høre dem spille alle Beethovens strygekvartetter, så er vi ovre i det helt specielle. Ikke mindst til de priser, som er mere end fordelagtige. Hvis man kun kan komme til tre af koncerterne, så er det stadig utrolig billigt, " siger Klaus H. Ostenfeld.

Han og resten af Birkam har arbejdet på at få dette arrangement op at stå i et års tid, og han håber, at denne helt særlige festival kan kompensere for de koncerter, som man måtte aflyse i foråret på grund af corona.