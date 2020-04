Designer-lamper stjålet fra Holte-virksomhed

Klokken 12.52 blev det anmeldt fra en virksomhed på Holte Stationsvej, at der mandag klokken 23.20 havde været indbrud i virksomheden, hvorfra der var blevet stjålet to designer-lamper. Ifølge Nordsjællands Politis døgnrapport kunne det præcise gerningstidspunkt fastslås på baggrund af videoovervågning på stedet, og på optagelserne kunne det ses, at tre mænd havde begået indbruddet.