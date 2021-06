Pia Jønsson håber, at hendes erfaringer med sorg og tab kan hjælpe andre videre. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Der findes en vej i sorgen

Sorgen er et vilkår, som man kan og må lære at leve med. Pia Jønsson lever selv med tabet af sin 22-årige søn, og nu har hun skrevet et håbefuldt sorgværk, som skal hjælpe andre videre.

Rudersdal - 11. juni 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Et ubærligt tab ramte pludseligt og uden varsel for få år siden en familie i Birkerød.

Alt blev forandret den vinternat i 2017, da min yngste søn Noa på 22 år mistede livet i en trafikulykke, og hans to store søskende og deres kærester, familien, en masse nære venner, kolleger og hans far og jeg mistede ham.

Sådan indleder Pia Jønsson sin nye bog, Livsmod - find vej i din sorg. En bog, som forhåbentlig kan hjælpe og lindre andre, som har mistet og oplever sorg.

Bogen har undertitlen "et håbefuldt sorgværk."

For, understreger forfatteren, for de allerfleste er det muligt at lære at leve videre. På trods. Det kan hun bevidne efter det kolossale tab og den sorg, som ramte og overvældede hende selv for godt fire år siden.

Der er håb, også selvom det kan være svært at forstå i begyndelsen.

"I starten er der jo ikke andet end sorgen, og man kan måske slet ikke forestille sig, at det nogensinde bliver anderledes. Et utal af spørgsmål melder sig. Hvordan kan vi bære det ubærlige? Hvordan kan vi lade sorgen gå hånd i hånd med håbet om en meningsfuld fremtid? Forestillingen om, hvordan livet skulle forme sig, er brudt sammen, og man er selv fuldstændig forandret," siger Pia Jønsson, som avisen mødes i hendes køkken i Birkerød.

Søgte svar mange steder Da hun og hendes familie mistede Noa måtte Pia Jønsson finde mening, trøst og råd for at lære at leve med den altoverskyggende sorg. Og det var faktisk ikke nemt.

"Jeg søgte i litteraturen og lærte af andres erfaringer. Men jeg savnede altså sådan et samlet værk, hvor jeg kunne få hjælp til at være i verden igen. Hvordan kan jeg finde ro i krop og sjæl, og hvordan tager jeg vare på min familie? Hvad tror jeg på? Hvad sker der med relationerne? Hvordan kan vi nogensinde finde ud af at være en familie igen, når vores yngste søn mangler? Alle den slags spørgsmål. Jeg læste alt, jeg kunne komme i nærheden af, og jeg tænkte, at nogle af de erfaringer, som jeg har gjort mig, kunne være hjælpsomme for andre," siger hun.

Det er baggrunden for, at hun har skrevet Livsmod - find vej i din sorg, som i høj grad er båret af hendes personlige vej i sorgen - ikke igennem sorgen.

"Sorgen er et vilkår, som mange af os må lære at leve med, ikke noget vi skal komme over, og det skriver jeg jo også i bogen. Min sorg er udtryk for min kærlighed til min mistede søn, og den holder jo aldrig op. At miste et menneske tæt på bliver aldrig en parentes," siger Pia Jønsson.

Ikke en selvhjælpsbog I bogen giver Pia Jønsson mange perspektiver på sorg og konkrete forslag til ting, man kan prøve. Aktiviteter, rammer og ritualer, som hun selv har erfaring med: At dyrke yoga og motion, skrive dagbog, gå på opdagelse i forskellige religioner og livsanskuelser, anerkende sorgens mange udtryk, og at skrive en bog om den mistede. At søge professionel hjælp og meget mere.

Men det er ikke en selvhjælpsbog i traditionel forstand, hun har skrevet.

"Jeg har det selv lidt svært med de selvhjælpsbøger, der mere eller mindre indirekte lover, at hvis bare man gør og sådan, har man fikset et problem. Min intention er ikke at fikse sorgen, men at åbne ind til nogle mulige veje, den sørgende kan gå. Hvor nogle vil klinge med den ene, vil andre med en anden, for ikke to menneskers sorg er ens" siger Pia Jønsson og fortsætter:

"Det kan være, at det, jeg har skrevet om tro, for nogle er lige til at springe over. Eller at man allerede ved, at sorgen også sidder i kroppen, hvis man har en erfaring med at være fysisk aktiv . Men mit håb er, at der er noget af det, som jeg har haft stor hjælp af, som også vil være hjælpsomt for andre."

Så nænsomt som muligt Pia Jønsson har skrevet, læst og erfaret en masse om sorg, siden hun mistede sin søn i 2017.

Og hun har siden dengang blandt andet uddannet sig til sorgvejleder, så hun har en stor indsigt i både litteratur og forskning på feltet foruden sin egen konkrete erfaring at trække på, når hun rådgiver andre. Men selv om sorg på mange måder er universel, og mange for eksempel oplever en ensomhedsfølelse og en fornemmelse af, at relationer forandrer sig, så er sorgen også individuel.

Det har Pia Jønsson også forsøgt sig med at tage højde for i den måde, hun har opbygget sin bog på.

"Jeg har prøvet at formulere mig så nænsomt som muligt. Prøv det her - ikke gør det her. Først er der lidt tekst om, hvordan noget konkret har virket for mig, og så prøver jeg at beskrive, hvordan det måske også er en vej, læseren kan prøve," siger hun og fortsætter:

"Når den er bygget op på den måde, så er det, fordi jeg udmærket ved, at mange har svært ved at læse, når de er i dyb sorg, og at vores behov er forskellige. Det kan være, at man udelukkende læser "Prøv-selv"-afsnittene eller hopper rundt mellem kapitlerne. Bogen er ment som et katalog, hvor man kan læse lidt hist og pist, hvis man ikke orker det hele og min historie," siger hun.

Også til de pårørende Bogen er fortrinsvis til den, som har mistet. Men hun håber, at den også bliver læst af dem, der er tæt på et menneske i sorg. Så de måske kan få en ny indsigt i det, sørgende kan opleve - og hvordan man kan støtte og hjælpe.

"Sorgen bliver jo efterhånden en integreret del af den i sorg, men omverdenen kan have en forestilling om, at "Nu er der gået tre måneder. Nu skal vi ikke bare sidde og snakke om, at du har mistet din far, når vi er på café." Og den sørgende kan stadig være 95 procent optaget af det, og så kan bare en enkelt kærlig bemærkning gøre en kæmpe forskel, som en anerkendelse af, at sorgen selvfølgelig ikke er noget, der bliver overstået, og at den stadig kan fylde rigtig meget," siger Pia Jønsson.

Hendes familie var begunstiget af, at rigtig mange sluttede ring om dem. Familien har blandt andet holdt mindearrangementer og skrevet en bog med fortællinger fra venner og familie om deres yngste søn, der er runddelt til alle, der har kendt ham.

Det har været en kæmpe hjælp i sorgen, og det vil hun gerne formidle videre til de sorgramtes pårørende og omgangskreds.

Fakta Om forfatteren

Pia Jønsson (f. 1958) er mor til tre børn. Hun mistede det yngste i 2017 i en trafikulykke. Pia Jønsson er cand. mag. i litteraturvidenskab og film- og medievidenskab, driver kommunikationsbureauet METAFOR og er forfatter til flere bøger. I dag arbejder hun desuden som yogainstruktør og sorgvejleder. LIVSMOD - find ven i din sorg er udkommet på forlaget Eksistensen, april 2021

"Der er jo tusinde måder, man kan stille op på. Det kræver ingen særlige kompetencer. Og hverken den sørgende eller den, der vil hjælpe, har en drejebog for, hvordan vi skal være sammen. Det, jeg prøver at skrive til de pårørende, er, at man jo næsten ikke kan gøre noget forkert andet end at glimre ved sit fravær, eller tro man skal fikse sorgen. For det skal man ikke," siger Pia Jønsson.

En tilværelse uden om Sorgen forsvinder aldrig, og det er muligt at lære at leve med den, fortæller hun.

"Det kan være meget lettere sagt end gjort. Men vi kan lære at acceptere, at sorgen er en klangbund fremover. Og at vi må vokse os større for at få et liv uden om sorgen. Jeg har det her billede med sorgklumpen. Den har sådan set den størrelse, den skal have for mig. Den skal ikke forsvinde. Men jeg kan øve mig i at skabe en tilværelse udenom sorgen, som er meningsfuld."

Hun skriver selv om den langsomme forandring, hun oplevede på vejen til et sted, hvor sorgen ikke længere fylder alt - hele tiden i hvert fald.

Jeg lukker gradvist og umærkeligt mere og mere af noget andet ind. Undrende griber jeg mig i at være optaget af noget, der ikke har med min sorg at gøre.

Og netop det at arbejde med andre i sorg og skrive om sorg og på den måde give noget videre har også hjulpet hende. Det giver mening.

"Jeg har skrevet bogen i kærlighed til Noa. Jeg haft ham med mig hele vejen. Det giver mening, hvis jeg kan give noget videre til andre. Der bliver jo aldrig en mening med, at Noa ikke skal være her mere, men jeg kan forsøge at finde mening i det her forandrede liv, vi er havnet i," siger Pia Jønsson.