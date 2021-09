Bistrup Sommerfest har brug for frivillige til at afholde den. Og de skal melde sig snart. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Der er brug for friske kræfter - ellers lukker (sommer)festen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er brug for friske kræfter - ellers lukker (sommer)festen

En mangeårig festlig tradition er i fare. Folkene bag Bistrup Sommerfest har brug for hjælp - ellers er det slut

Rudersdal - 24. september 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

En kær tradition er i overhængende fare. Bistrup Sommerfest har siden 1958 været afholdt hvert år 5. juni med stor succes. Men de sidste to sommerfester har coronaen forpurret, og nu kan det være helt slut.

Tirsdag 21. september klokken 19 (og det vil sige efter redaktionens afslutning) mødtes Arbejdsudvalget, der arrangerer Bistrup Sommerfest i Bistrup Kirke. Og forventningen er desværre, at de på dette møde har taget den tunge beslutning at lukke sommerfesten for stedse.

Den primære årsag er, at der mangler hænder til at få arrangementet til at løbe ad stablen. I hvert fald mangler der 10-12 nye frivillige til at være med, da en del af den faste stab omkring sommerfesten er godt oppe i årene, og ønsker derfor at trække sig fra festens arbejdsudvalg, og dermed også fra sommerfesten, lyder det fra de resterende folk bag Bistrup Sommerfest.

Hvis ikke der kan findes andre raske hænder, der er klar til at træde til, så har Bistrup Sommerfest allerede været afholdt for sidste gang.

Men det håber man bestemt ikke bliver tilfældet.

"Blandt lokale i Bistrup har kommentaren været, at ingen af os i Bistrup ønsker sommerfestens endeligt! - Håbet for en væsentlig del af Arbejdsudvalgets medlemmer er derfor, at der ude blandt læserne kan findes nye for de gamle, der har måttet lægge arbejdshandskerne på hylden," lyder opfordringen fra Michael Olsen, næstformand i Bistrup Kirkes Arbejdsudvalg i en pressemeddelelse.

Stor fest - mange frivillige

Det er en stor begivenhed, som de nye frivillige kan være med til at redde.

Hvert år er der strømmet mellem 1200 og 1600 gæster igennem billetsalget til Bistrup Sommerfest og nogle hyggelige timer i haven på Birkebakken, der for en stund er omdannet til en mellemting mellem et lille tivoli og et dyrskue (dog uden dyr).

Her er både skydetelt, fiskedam, lykkehjul, tombolaer, pølsebod, restaurant og isbod. Der er desuden både optræden for børnene, musikalske indslag og salg af lodder til blandt andet vinpræmier.

På selve dagen er der rundt regnet 150 frivillige i sving for at afholde selve sommerfesten, mens det tidligere nævnte Arbejdsudvalg består af 22 personer (blandt andet en leder for hver bod). En del af disse ledere og frivillige er stadigt villige til at køre sommerfesten videre, men der mangler altså en 10-12 personer for at det kan hænge sammen.

Folkefest og gode formål Bistrup Sommerfests oprindelige formål var at samle penge ind til bygningen af Bistrup Kirke. Det lykkedes naturligvis, og sommerfesten var en sådan succes, at man besluttede at fortsætte.

Formålet har siden været at samle penge ind til forskellige velgørende formål både i og udenfor sognet. Udover overskuddet fra sommerfesten uddeles overskuddet fra Bøjlestangen (genbrugstøjforretningen i Bistrup) - i alt i omegnen af 150.000 kroner, der uddeles årligt.

Igennem årene er der bl.a. blevet givet midler til bygning af en børnehave og en vuggestue (Gerners Børnehus), støtte til soldaterhjemmet i Høvelte, Limenas, daginstitutioner, gymnastikforening og spejdergrupper, samt midler til gadebørn i Indien, gadebørn i Sarajevo, Pigehjem i Indien, Mission Øst, fængselsbørn i Afrika, Kirkens Korshær og KFUKs og KFUMs sociale arbejde - blot for at nævne nogle. Formål som Arbejdsudvalget har kunnet stå inde for, og formål der vil komme til at savne midlerne fra Arbejdsudvalget, hvis Bistrup Sommerfest lukkes ned.

Der er derfor mange grunde til at holde Bistrup Sommerfest i live. Dels er det en folkefest, der skaber glæde blandt mange børn og voksne, og dels giver det mulighed for støttemidler til gode formål.

Hvis man er interesseret i at være med i arbejdet og bevare sommerfesten kan man henvende sig på mail til bistrupsommerfesten@gmail.com med et par ord om sig selv. Og så vil man blive kontaktet af arbejdsudvalget.