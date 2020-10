Poul Bach (S) og Christoffer Buster Reinhardt (K) vil vide, hvor meget der skal til for helt at eleminere udledningen af spildevand i Rudersdals vandmiljø. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Der er brug for en plan for at eliminere al udledning af spildevand i Rudersdal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er brug for en plan for at eliminere al udledning af spildevand i Rudersdal

Der bliver ledt alt for meget spildevand ud i kommunens søer. Kommunen har en målsætning om at reducere mængen af spildevand med 70 procent inden 2030. Nu er der politisk ønske om en analyse, så man kan lægge en plan for at slippe af med resten

Rudersdal - 08. oktober 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Rudersdal Kommune har allerede et mål om at reducere udledningen af spildevand i kommunens søer, åer og vandløb med 70 procent inden 2030. Men det er ikke tilstrækkeligt, mener Miljø- og Teknikudvalget på foranledning af S og K, som nu vil undersøge, hvordan (og hvor dyrt) det vil være helt at eliminere spildevandsudledningen.

"Jamen endemålet er selvfølgelig, at vi skal helt i mål. Vi kan simpelthen ikke stå på mål over for de fremtidige generationer i Rudersdal for, at vi ikke har en målsætning om at stoppe al udledning af urenset spildevand. Vi vil gerne have en målsætning om en etape to i forhold til spildevandsudledningen," siger Christoffer Buster Reinhardt (K), som er medlem af Miljø- og Teknikudvalget.

Han og hans socialdemokratiske kollega Poul Bach har derfor foreslået resten af udvalget, at man skal have fremlagt nogle beregninger, både for det nuværende arbejde for at nå etape 1 om 70 procents reduktion af spildevandet, men også nogle scenarier for at helt at undgå udledning af spildevand.

Status og scenarier Det var hele udvalget helt enig i på sit møde 16. september, og derfor skal forvaltningen nu sørge for, at politikerne bliver klædt på til at tage stilling til spildevandsudledningen i fremtiden.

"Det er konkret to ting, som vi har fået igennem i udvalget. For det første vil vi have en status på, hvor langt vi er med 2030 målsætningen om de 70 procents reduktion, for det ved vi ikke. Jeg kan ikke svare borgerne på, hvor de 94 steder, hvor der er overløb af spildevand i dag, er, og hvor meget de hver især udleder. Vi ved heller ikke, hvilke af de 94 steder er en del af 2030-målsætningen. Det synes vi er relevante spørgsmål, og det har vi fået lovning på, at forvaltningen vil svare på inden nytår," siger Christoffer Buster Reinhardt.

Poul Bach supplerer:

"Og så skal vi have nogle beregninger og scenarier på, hvad der skal til tidsmæssigt og økonomisk for at kunne lave en etape 2-målsætning om nul udledning. Den skal ligge der i sommeren 2021, så vi kan nå at tage stilling til den inden valget," siger Poul Bach.

Dyrt, men nødvendigt Det bliver efter al sandsynlighed en meget omfattende opgave at sørge for, at udvide kloaknettets kapacitet i så høj grad, at man kan undgå de overløb af spildevand, som i dag specielt foregår i forbindelse med kraftige regnskyl.

I Holte, Dronninggård og Øverød er det allerede besluttet, at grundejerne skal have lavet kloakseparering til en gennemsnitlig pris omkring 60.000 kroner.

Det er dyrt, er både Christoffer Buster Reinhardt og Poul Bach enige om.

"Men det er nødvendigt i det her område, hvor der ikke er andre løsninger end separatkloakering," siger Poul Bach.

Han fortsætter:

"Vi skal se på, område for område, i hele kommunen, hvad der kan være af løsninger. Mange steder vil det formentlig betyde separatkloakering, men vi vil prøve at se, om der er andre og bedre løsninger. For det er jo ikke fordi, vi synes det er sjovt at skulle sende en kæmpe regning til borgerne," siger han.

Men uanset, hvor meget dyrt og tidskrævende det viser sig, at vil ville være helt at stoppe udledningen af spildevand i Rudersdal, så skal det være, mener de to lokalpolitikere:

"Jo længere tidshorisont, jo billigere bliver det selvfølgelig, men det skal helst ikke tage alt for lang tid. Vi synes jo grundlæggende, at udledningen af spildevand er hamrende ulækkert og dårligt for miljøet. Derfor starter vi nu det her arbejde med at få lukket alle de her overløb. Men før vi kan handle og lave en plan kræver det, at vi kender udfordringen først," siger Christoffer Buster Reinhardt.