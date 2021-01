Den gamle politichef fylder rundt

John Hestehave er fraflyttet Birkerød, men kommer ofte på visit - blandt andet for at være sammen med vennerne i "Det dårlige Selskab" - en lille, eksklusiv klub for hædersmænd, der vil vide at fejre fødselaren med en håndfuld flaskefulde pilsnerøl, når restriktionerne ophæves