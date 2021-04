Send til din ven. X Artiklen: Dejlig legeplads - men svævebanen volder Josephine problemer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dejlig legeplads - men svævebanen volder Josephine problemer

Den opgraderede legeplads ved Holte Havn er smukt udført, men svævebanen er desværre forbeholdt børn med lange arme og hårdføre næser

Rudersdal - 08. april 2021 kl. 11:47 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Josefine bryder sammen af grin, da hun skal illustrere den store udfordring ved legepladsen på Holte Havn, for hun synes det er helt skørt, sådan som svævebanen er konstrueret. Legepladsen er fornyligt blevet udvidet, så den også henvender sig til større børn. Til glæde for blandt andre 10-årige Josefine Kjeldahl, der elsker legepladser.

Den endelige udformning af pladsen er blevet til på baggrund af ideer og forslag fra en lang række forældre og børn, der går på områdets skoler - også Holte Skole, hvor Josefine selv går.

For et par uger siden var hun sammen med et par veninder taget ned for at prøve den nye legeplads, men ved svævebanen kom hun i problemer. For selvom hun måske ikke er verdens højeste 10-årige, så er det næsten umuligt for hende at holde fast i svævebanen samtidig med, at hun kravler op på det lille plateau, uanset at hun står på tæer og holder fast med det yderste af fingerspidserne.

Og når det så efter flere forsøg og med det yderste af neglene lykkes hende at kæmpe sig op, så kommer næste fase. For når hun slipper med fødderne og banen efter svævet stopper, så sætter torvet med det sorte plastikhåndtag sig i svingninger, så hun flere gange får håndtaget i hovedet.

Det mener hun må kunne gøres bedre, derfor henvendte hun sig til Rudersdal Avis.

Ved nærmere besigtigelse ligner det, at en umiddelbar løsning kunne være at forlænge torvet, så det bliver lettere at komme op og håndtaget ikke efterfølgende hænger og dingle i hovedhøjde, og da vi på Rudersdal Avis gerne vil være med til at understøtte en omgang konstruktiv journalistik, så har vi forelagt problemet for Court Møller, der er Formand for Miljø- og Teknikudvalget, og han sætter pris på, at Josefine har sat fokus på problemet.

I et svar til Josefine skriver han:

"Jeg er glad for, at du og mange andre børn har taget legepladsen i brug. Der er sikkert flere end dig, der har undret sig over detaljen med det lidt for korte tov med håndtag. Og derfor er jeg virkelig glad for, at du har gjort opmærksom på problemet. Som du meget illustrativt viser på billederne, så er tovet for kort, så det er vanskelig for dig at komme op på plateauet. Og samtidig foreslår du en simpel løsning, som jeg håber, at vi kan få producenten til at hjælpe os med at ændre. Selv noget der er nyt og smart viser sig mange gange at kunne blive en lille smule bedre," skriver Court Møller, der nu har bedt forvaltningen om at tage kontakt til producenten af legepladsen for at gøre den mere brugervenlig.

Skulle, der sidde andre børn eller voksne i Rudersdal, er undrer sig over noget, så skal de være meget velkomne til at skrive til rudersdalavis.red@sn.dk