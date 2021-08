Sten Troelstrup er formand for Lokallisten i Rudersdal og har selv børn, der har gået på Sjælsøskolen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Debat: Lokallisten og skolesammenlægningerne

Sten Troelstrup (L), formand Lokallisten

Rudersdal - 04. august 2021 kl. 05:09 Kontakt redaktionen

Kommunevalget nærmer sig, og ikke mindst på de sociale medier er der nogle, der prøver at pådutte Lokallisten et medansvar for beslutningen om at lægge skoler sammen og dermed for den uro, som op til sommerferien har været omkring især Toftevansskolen.

Men det har vi ikke. Lokallisten argumenterede hele vejen igennem forløbet - både i det specielle skolestrukturudvalg, i Børne- og Skoleudvalget, i Økonomiudvalget og til sidst i Kommunalbestyrelsen - for en anden og bedre løsning på de problemer, en ny struktur skulle løse.

Da vi ikke kunne skabe flertal for den, stemte vi imod skolesammenlægningerne. Det samme gjorde Konservative, Liberal Alliance og Enhedslisten. Derefter forhindrede borgmesteren os og Konservative i at kunne stemme for budgettet ved at kæde tilslutning til skolesammenlægningerne og deltagelse i budgetaftalen for 2020 ubrydeligt sammen.

I sit oplæg til budgetaftalen for 2021 forsøgte borgmesteren med det samme kneb igen at tvinge Lokallisten og Konservative til fuldt ud at tilslutte sig skolesammenlægningerne.

Det afviste vi blankt i et fælles skriftligt svar, fordi »vi stemte imod dengang, og der er ikke sket noget siden da, der giver os grund til at mene, at de vedtagne skolesammenlægninger var nødvendige for at løse de problemer med klassedannelsen og bredden i overbygningen, som vi var enige om skulle løses«.

Men da sammenlægningerne jo nu var blevet gennemført, kunne vi acceptere den efter vores forslag ændrede formulering, som lyder: »Alle parter i årets budgetaftale vedkender sig, at den gældende struktur er det bærende grundlag for udvikling af Rudersdals skoler.

På den baggrund er partierne enige om at samarbejde konstruktivt for at realisere det fulde potentiale i den nye skolestruktur og den dertil hørende masterplan«.

Lokallisten har således ikke på noget tidspunkt ment eller medgivet, at skolesammenlægningerne var nødvendige, og da slet ikke, at de skulle være en god idé.

Men vi agerer politisk i den virkelighed, der nu engang er at agere i, og vi vil blive ved med at støtte udviklingen af kommunens skoler og arbejde på at give den lokale ledelse, personalet og forældrene den størst mulige indflydelse på denne udvikling på netop deres skole.