Debat: Det må være politisk muligt at justere en planlov med så uheldige virkninger

Rudersdal - 14. december 2020 kl. 09:14 Af Søren Harboe, arkitekt maa, landskabsarkitekt mdl Storkevænget 4 2840 Holte og Erik Jensen bygmester, Inge Poulsen arkitekt ma og Sonja Poll landskabsarkitekt mdl Kontakt redaktionen

Tak til Anne Christiansen for dit svar i Rudersdal Avis 25. november på vores læserbrev tidligere på måneden om vore villaområder. Det glæder os, at en temalokalplan nu registrerer et stort antal bevaringsværdige bygninger i kommunen. Det bliver også spændende at følge planerne om et arkitekturråd i kommunen.

Virkelig bekymrende er det imidlertid at erfare, at kommunen ikke længere kan stille krav om at byggeri er tilpasset omgivelserne idet: "Planloven handler i dag mere om jura, og hvad der kan måles, og ikke så meget hensynet til kvalitet og indpasning i omgivelserne."

Det er således helt sikkert at vi fortsat vil se uskønt byggeri uden sammenhæng med omgivelserne. Vi er i den forbindelse blevet opmærksom på, at byggefirmaer opkøber ejendomme for at nedrive de eksisterende bygninger og opføre nye fra deres kataloger. Det er kendt fra andre steder i landet, at man udnytter grænsen for grundenes udnyttelsesgrad maksimalt og bygger husene så store som muligt, for at opnå den maksimale salgspris.

Tror du, Anne Christiansen, at det er muligt at stoppe denne praksis ?

I øvrigt må det vel være politisk muligt at justere en planlov, som viser sig at have så uheldige virkninger.

Vi har overvejet din sympatiske opfordring til naboer og grundejerforeninger om en lokal dialog, for at hindre udførelse af lokalplanstridige hegn og anlæg inden en færdiggørelse. Målet er naturligvis at undgå de lovliggørelsessager, som er stærkt belastende for kommunens administration. Vi tror imidlertid, at man ved kun at lægge ansvaret over på borgerne, ikke kommer i mål med denne svære opgave.

Grundejerforeninger kan nok bedre løfte opgaven end naboer, hvis indgriben i praksis vil føre til stridigheder og nabofjendskab. Men har grundejerforeningerne tilstrækkelig kompetence? Det ville være interessant at høre grundejerforeningernes holdning til dit forslag.

Vi tror ikke, man kan undvære en kommunal medvirken. En tidlig indberetning til kommunen fra naboer eller grundejerforeninger om igangværende overtrædelser, bør kunne føre til en kommunal påtale, som vil have en anderledes virkning end en løftet pegefinger fra sure naboer.

Til slut vil vi gerne lufte en ide som supplement til tanken om en mere inddragende proces med uddeling af arkitektur- og bevaringspriser. For yderligere at engagere borgerne kunne man måske investere i en publikation i tilknytning til prisuddelingen. En publikation med omtale og billeder af smukke grønne vejbilleder, af de prisvindende bygninger indenfor nybygning og bevaring og andre fine eksempler fra Rudersdal Kommune.