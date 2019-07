Brandkadetprojektet skulle give unge et indblik i brandmandsverden og samtidig give dem ansvar og opgaver at vokse i. Projektet har dog ikke mødt nogen interesse fra de unge. Foto: Lars Sandager Ramlow

De unge i Rudersdal vil ikke være brandkadetter

Rudersdal - 31. juli 2019
Af Camilla Sørensen

Der er tilsyneladende ingen unge i Rudersdal Kommune, der er interesseret i at prøve kræfter med arbejdet som brandmand. Det er ikke lykkedes Rudersdal Kommune at rekruttere unge til brandkadetuddannelsen, der blev etableret i marts sidste år. Kommunen ser sig nødsaget til at droppe projektet som følge af den manglende interesse fra de unge. Det ærgrer formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Kristine Thrane (S).

- Jeg synes selvfølgelig, at det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kunne finde nogle unge til brandkadetuddannelsen, som er et rigtig godt initiativ, men der blev gjort rigtig meget for at finde nogle og til sidst besluttede vi altså at sige stop, skriver formanden i en sms til Frederiksborg Amts Avis fra sin ferie i Grækenland.

Der blev i kommunens budget for 2018 og 2019 afsat 100.000 kroner til brandkadetprojektet, som blev etableret i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen, Kulturområdet i Rudersdal Kommune, folkeskoler i kommunen og andre aktører.

Projektet var målrettet unge mellem 13 og 18 år og havde et socialt formål, da uddannelsen var tiltænkt at inkludere unge med skolemæssige, personlige eller sociale udfordringer. Det var desuden meningen, at projektet skulle sætte fokus på de unges personlige udvikling.

Kommunalbestyrelsen vedtog på seneste kommunalbestyrelsesmøde, at de afsatte penge skal overføres til kommunekassen og nu anvendes til andre formål.

Brandkadetterne er et landsdækkende initiativ. I Rudersdal Kommune var der plads til, at 12 unge kunne deltage i uddannelsen, der bestod af en grunduddannelse og et korps af uddannede brandkadetter, der blandt andet skulle fungere som mentorer, undervisere og vejledere for de nye brandkadetter.