De ni socialdemokrater på "A-holdet" er klar til valg

På generalforsamlingen fik hver af de opstillede kandidater mulighed for i en lille tale at præsentere, hvad de særligt brænder for og vil arbejde for i kommunen.

"Vi har brug for at udvikle gode institutioner og skoler for børnene i de unge familier og for fortsat at sikre trygge rammer for de ældre og andre, der har brug for bistand. Og så er der behov for at få mere turbo på den grønne omstilling og for at beskytte vores smukke natur. Den gode kurs, vi er på, med kultur og idræt skal fastholdes og gerne forstærkes. Det er vigtigt i en moderne kommune," lød det blandt andet fra spidskandidat Kristine Thrane.