De fleste børn og unge har det godt men...

Ifølge punktet viser resultaterne dog også, at der er grund til at have en fortsat opmærksomhed på styrkelse af forældrenes mentale robusthed i det tidlige forældreskab.

Til sammenligning er tallet 7 procent for mødrene og 3,8 procent for fædrene i andre kommuner, hvor man har indsamlet tilsvarende data.

- Vi er meget opmærksomme på børnenes og de unges mentale sundhed lige nu, for det er der nøglen ligger til en indsats, der virker både i forhold til trivsel, søvn og brug af rusmidler, siger Daniel E. Hansen (V), der er formand for Børne- og skoleudvalget, i en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune.

I 8. klasse ligger forbruget af alkohol lavere i Rudersdal Kommune end gennemsnittet for de kommuner, som kommunen har sammenlignet sig med, mens det i 9. klasse altså ligger over gennemsnittet i forhold til de øvrige kommuner.

Den nye sundhedsprofil viser desuden, at 38 procent af eleverne i 8. klasse oplever en eller flere gange om ugen at være så søvnige, at de har svært ved at koncentrere sig i skolen.