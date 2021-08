Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, mener, at det er problematisk, at det kan være umuligt for kørestolsbrugere at komme ind i elevatoren på rådhuset i Rudersdal og dermed deltage i kommunalbestyrelsesmøderne, som foregår i rådssalen, der ligger på første sal. Foto: Thomas Howalt Andersen

Danske Handicaporganisationer: Problematisk med manglende tilgængelighed på fredet rådhus

I Danske Handicaporganisationer kalder formand Thorkild Olesen den manglende tilgængelighed på rådhuset i Rudersdal »problematisk«, og han mener, at forandring kræver vilje.

Rudersdal - 31. august 2021 kl. 15:02 Af Joram G. Menzer

- Det synes vi selvfølgelig er problematisk.

Sådan lyder reaktionen fra Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer (DH), på den manglende tilgængelighed for kørestolsbrugere på rådhuset i Rudersdal. At rådhuset, der er opført i 1942 og fredet i 1992, er fredet, burde ikke være en hæmsko for at opnå bedre tilgængelighed for mennesker i kørestol, mener Thorkild Olesen.

- Hvis det kan lade sig gøre i Folketinget, så kan det selvfølgelig også lade sig gøre på et rådhus, siger Thorkild Olesen og fortsætter:

- I Folketinget gjorde man jo det, at man i 2019 havde et projekt, hvor man renoverede talerstolen, så mennesker med et handicap - i det her tilfælde kørestolsbrugere - faktisk kan bruge talerstolen. Når man kan finde ud af det inde på Christiansborg, som jo er en fredet bygning, så kan det sikkert også lade sig gøre på et rådhus.

Der skal vilje til Thorkild Olesen understreger, at det kræver vilje, hvis man virkelig ønsker forandring.

- Der skal vilje til, også fra kommunens side, og det hjælper ikke noget bare at sende aben videre til eksempelvis Slots- og Kulturstyrelsen, siger Thorkild Olesen og tilføjer:

- Jeg vil foreslå, at man åbent og uden fordomme finder ud af, hvad der kan lade sig gøre inden for de rammer, der er, og hvis der skal laves om på fredningen, må man jo tage en dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om, hvordan man kan gøre det.

Starter på rådhuset Thorkild Olesen mener, at udfordringen fra rådhuset i Rudersdal er et udtryk for en generel udfordring for mennesker med et handicap.

- Det her er et udtryk for det, som vi møder hele tiden; nemlig at man bruger flere kræfter på at se problemer i at løse vores udfordringer, end man bruger kræfter på at løse dem. Så hvis man virkelig ønsker inklusion, og hvis man virkelig ønsker, at mennesker med handicap skal være en del af samfundet, så bliver man også nødt til at gøre noget ved det. Det hjælper ikke noget at sige, at man principielt er enig, hvis man så i øvrigt ikke gør noget for at løse problemerne. Handling er nødt til at starte et sted, og det er på rådhuset, lyder det fra Thorkild Olesen.

Enhedslisten og SF i Rudersdal har onsdag den 1. september et forslag på mødet i kommunalbestyrelsen, hvor de vil have drøfter den manglende tilgængelighed, som blandt andet går ude over en af deres kandidater til årets kommunalvalg.

Vibeke Baden Laursen har således siddet i kørestol i hele sit 51-årige liv, og hendes kørestol kan ikke komme ind i elevatoren, da dørene er for smalle. Derfor kan hun ikke komme opå på rådhusets førstesal, hvor rådssalen ligger, og det mener Enhedslisten og SF både er uværdigt og udemokratisk.