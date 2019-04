Se billedserie Julie Anemone Ørting, Søren Foss Rosenstand og Anders Pinholt og resten af 8.c på Sjælsøskolen i Birkerød. I fredags vandt de tre elever DM i Skills Stafet, og det indbragte klassen denne check på 10.000 kroner. I går blev klassen fejret med sodavand og tale fra skoleleder Jesper Lykkegaard, inden Isbilen kom forbi med is til samtlige elever. Foto: Lars Sandager Ramlow

Danmarks bedste 8.-klasse i Skills

Rudersdal - 09. april 2019

Foran alle andre 8. klasser i hele landet vandt Julie Anemone Ørting, Søren Foss Rosenstand og Anders Pinholt i fredags DM i Skills Stafet for årgangen. Alene på finaledagen fik 70 andre klasser baghjul af de tre elever fra 8.c på Sjælsøskolen. Det skete ved et kæmpe arrangement i Næstved, hvor hovedpræmien var en check på hele 10.000 kroner til klassen.

Stoltheden var derfor til at få øje på, da Frederiksborg Amts Avis mandag formiddag tog forbi Sjælsøskolen, hvor 8.c blev fejret behørigt. Allerede om morgenen kom skoleleder Jesper Lykkegaard ind i klassen med en ramme sodavand og ønskede tillykke. Klokken 10.00 holdt han tale for klassen og alle udskolingseleverne ved flagstangen foran skolen, og klokken 12.15 kom isbilen forbi, hvorefter eleverne fra 8.c fik lov til at dele is ud til alle.

- Det er stort, men også lidt mærkeligt. Vi havde måske håbet på flødeboller, men det er virkelig dejligt at blive fejret. Det er lidt vildt, at vi er blevet Danmarksmestre. Det gik faktisk først rigtigt op for os på busturen hjem fra Næstved i fredags, fortæller Søren Foss Rosenstand.

Ved DM i Skills Stafet skulle eleverne løse forskellige håndværksfaglige opgaver. De skulle blandt andet trække ledninger, lægge brosten, bygge et fuglehus, piske æggehvider og slå søm i et bræt. Alt sammen på tid.

- Det var meget nervepirrende. Min hænder og ben rystede for hele stemningen var så intens. Der var rigtig mange tilskuere, der kiggede på os. Flere kameraer filmede, der var spotlys på os, og der var også en professionel speaker, som jeg dog overhovedet ikke hørte, lyder det fra Julie Anemone Ørting.

Anders Pinholt supplerer:

- Vi vandt, fordi vi var gode til at bruge hinandens styrker og til at uddelligere opgaverne. Selvom der var pres på, så lærte vi hurtigt, at det var vigtigt, at vi hele tiden holdt hovedet koldt.

Julie byder ind igen:

- Selvom andre hold var foran os, så gik vi ikke i panik. Vi har virkelig lært vigtigheden af god kommunikation og at bevare overblikket, understreger hun.

De tre elever smiler bredt, mens de fortæller, at Anders var den kloge på holdet og god til matematik. Søren derimod var hurtigt til at forstå opgaverne og var stærk allround til at løse dem, mens Julie var den fingernemme og uddelligerende.

- Vi havde ikke drømt om at vinde, fordi vi alle tre er så forskellige. Andre hold bestod kun af kloge elever, men det viste sig ikke at være en fordel. Forskelligheden var netop vores styrke. Og så var vi gode til at sige fra selv, hvis der var opgaver, vi ikke var så gode til, forklarer Søren.

Det var de to klasselærere, Heidi Rask Schlyter og Nicklas Lausen, meget enig i elevernes betragtninger:

- Vi er simpelthen så stolte af eleverne og klassen. Rudersdal har lige fået på puklen af undervisningsministeren, at kommunen ikke sender elever nok videre til erhvervsuddannelserne, fordi eleverne er for bogligt orienterede. Men det passer ikke. Vi har mange elever, der også kan blive fantastiske håndværkere, men de vælger altså selv, påpeger Nicklas Lausen overfor Frederiksborg Amts Avis.

De to lærere lægger ikke skjul på, at de har været meget glade for konkurrencen:

- Det har givet mig helt gåsehud at se disse teenage-elever smide facaden. I disse Instagram-tider skal alting være så perfekt, og som 14-15-årige er det vigtigt for eleverne hele tiden at holde på formerne. Det gjorde de ikke her. Alle former røg, og der blev heppet, råbt, bidt negle og grinet på tværs af de daglige grupperinger. Hele forløbet har virkelig styrket klassen og sammenholdet, glæder Heidi Rask Schlyter sig.

Nicklas nikker:

- Det er selvfølgelig de tre elever, der har vundet, men hele vejen igennem har de fået uvurderlig støtte fra deres klassekammerater. Undervejs i konkurrencen har vi hørt, hvordan andre klasser nærmest har ligget i træningslejre og arbejdet intenst på elevernes færdigheder. Vi har mere haft fokus på kommunikationen, samarbejdet og glæden og nysgerrigheden ved at løse opgaverne. Vi har fokuseret på processen, og det viste sig altså at være en god idé, slår han fast.

8.c har endnu ikke besluttet, hvad DM-præmien på de 10.000 kroner skal bruges til... men selve checken kommer op og hænge som trofæ på skolens bibliotek.

- Det er vigtigt at fejre sine succeser. Jeg er pavestolt over eleverne og klassen har vundet, og jeg tror, at dagen i fredags vil være et evigt minde, og så har konkurrencen forhåbentligt vist dem, at det er ok at være forskellige. Det er faktisk en styrke, understreger skoleleder Jesper Lykkegaard.