Artiklen: Da verdenskrigen kom her til egnen

Da verdenskrigen kom her til egnen

På den kulturhistoriske væg i mødelokalet på Nærum Bibliotek viser Rudersdal Museer fra 9. oktober fotografier fra besættelsen på Rudersdalegnen i anledningen af 75-året for Danmarks befrielse.

Selv vores fredelige område uden for storbyerne var skueplads for alt lige fra besættelsens mindre hverdagsudfordringer som vareknaphed og sammenhold gennem alsang til de større dramaer som sabotageaktioner, stikkerlikvideringer og skudvekslinger. Desuden blev adskillige danske jøder fragtet over Øresund til sikkerhed i Sverige fra Vedbæk.