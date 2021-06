Hvis du går med drømmen om et nyt byggeprojekt, så skal du nok væbne dig med tålmodighed. Ventetiden på byggesager i Rudersdal Kommune er nemlig forholdsvis høj og temmelig meget højere end det nationale servicemål på området, og det er ifølge DI Dansk Byggeri Nordsjællands formand, Jørgen Simonsen, »langt fra tilfredsstillende«. Foto: Allan Nørregaard

DI om lange ventetider på byggesager: Langt fra tilfredsstillende

- Det er selvfølgelig langt fra tilfredsstillende.

Sådan lyder konklusionen fra DI Dansk Byggeri Nordsjællands formand, Jørgen Simonsen, på de forholdsvis lange ventetider på byggesager i Rudersdal Kommune. Ventetider, der er temmelig meget højere end det nationale servicemål på området.

Af kommunens hjemmeside fremgår det blandt andet, at der er 94 dages ventetid på byggetilladelser til det, der hedder »simple konstruktioner«. Det nationale servicemål er 40 dage.

-Mit bedste råd er at væbne sig med tålmodighed og lade være med at lægge optimistiske planer med entreprenørerne, siger Anne Christiansen (L), der er formand for Byplanudvalget i kommunen,

Jørgen Simonsen fra DI Dansk Byggeri Nordsjælland håber, at kommunen vil arbejde på at komme til bunds i byggesagerne.

- Vi vil selvfølgelig stærkt opfordre kommunen til at speede op og få ventetiderne bragt ned, siger Jørgen Simonsen og forklarer, at det er en udbredt problematik med de lange ventetider, fordi der er rigtig godt gang i byggebranchen på nuværende tidspunkt.

- Det er vigtigt, at kommunerne har fokus på, at ventetiderne ikke bliver for lange, siger Jørgen Simonsen, der mener, at lange ventetider kan være en medvirkende årsag til, at mange dropper deres byggeprojekter.

- Vi ved jo alle sammen, at hvis vi har besluttet os for, at nu skal vi have lavet en ny udestue eller en tilbygning, så er det noget, vi har gået op spekuleret på i to eller tre år. Men så har man jo også en idé om, at man kan komme i gang, og så går pusten af ballonen, hvis der går et halvt år, inden man overhovedet har fået en tilladelse til at gå i gang med at bygge, siger Jørgen Simonsen.

Han mener ikke, at det hjælper meget for borgerne at få besked på at væbne sig med tålmodighed, som formanden for Byplanudvalget, Anne Christiansen altså opfordrer til.

- Man kan selvfølgelig godt råde borgerne til at væbne sig med tålmodighed, men det hjælper jo ikke på den situation, som borgeren står i, hvis man ikke kan få sin byggetilladelse, siger Jørgen Simonsen og slutter:

- Så det er klart, at vi skal opfordrer til, at kommunerne lever op til de servicemål, der er på området.