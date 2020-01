Ib Hedegaard Sørensen, Formand for Seniorrådet i Rudersdal

DEBAT: Uhørt sammenligning af borgmesteren

Rudersdal - 03. januar 2020 kl. 14:34 Af Ib Hedegaard Sørensen, Formand for Seniorrådet i Rudersdal

Med indlægget den 17. december i Frederiksborg Amts Avis burde Rudersdals borgmester Jens Ive (V), da have været borgmester i Korsbæk - i 1930´erne.

Hans »minimalstatstanker« og Korsbæk er et supermatch. Men havde Lise Nørgårds Matador da elementer om social og seniorpolitik i Korsbæk? INTET!

Ingen belastende gamle, ingen hjemmehjælp, ingen lange hospitalsindlæggelser, ingen børnehaver. Kun egenbetaling til rengøring med tyende. Det må da lige være elementer til Ives sociale model!

De borgere, der kommer på plejehjem i Rudersdal i dag, har alle fysiske eller psykiske svækkede funktionsevner. Når borgere ender i den plejekrævende situation, så har der oftest været et langt forløb i hjemmet, hvor typisk ægtefællen har stået for den daglige pasning. Kendsgerningen er, at stadig flere plejehjemsbeboere lider af en demenssygdom, som yderligere forværrer situationen i hjemmet - ofte igennem lang tid; så lang tid at det kan ødelægge pårørendes sociale liv, helbredet og i nogle tilfælde beskæftigelsesmulighederne. Lyt til pårørende i DemensNetværk Rudersdal og deres erfaringer.

Her er ikke tale om mennesker, der »stempler ud« fra forpligtelserne om at føle ansvar for deres pårørende. At borgmesteren taler om, at overflytningen til en plejeinstitution bliver oplevet som en »hotelindflytning« af de pårørende, er ganske enkelt uhørt! Mange pårørende prøver blot på at få kræfter igen til at blive nærværende med den plejekrævende.

Borgmesteren overser tilsyneladende, at helt almindelige familier har en hverdag med børn i institutioner og ofte krævende jobs. Den hverdag indeholder ikke en halv dag en eller to gange om ugen til almindelig omsorg for ældre familiemedlemmer med indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring og personlig hygiejne. Den indeholder måske tid til besøg og nærvær af og til.

Forestillingen om, at familien i større omfang skal passe de gamle, hører ikke til i den virkelige verden. Det er en "regnearksløsning". Når gamle mennesker har levet længe i eget hjem uden kommunal bistand, og til sidst oplever at den personlige hygiejne bliver uoverstigelig - når de af og til vågner i egen afføring og urin, ude af stand til at mobilisere kræfter og overblik til at "løse problemet", er det så her familie bør træde til?

Faktum er, at familiemedlemmer kun sjældent kan gennemføre personlig pleje for de gamle. Det kræver en professionel indsats, hvor personlige følelser som værdighed, skam, skyldfølelser og respekt ikke kommer i spil.

Alternativer? Det er afbalanceringen mellem skat og velfærd, og her har Rudersdal jo netop sparet ikke mindre end 30 millioner kroner over de kommende tre år på social og sundhedsområdet. Men så er vi i et politisk spørgsmål, som slet ikke skal besvares i Seniorrådets regi.