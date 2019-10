Lokallistens Trine Dybkjær er medlem af Børne- og Skoleudvalget. Foto: Lars Sandager Ramlow

DEBAT: Selektiv hukommelse og hørelse i debatten om skolestruktur

Rudersdal - 25. oktober 2019 kl. 04:59 Af Trine Dybkjær (L), Medlem af Børne- og Skoleudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man tager æren for udviklingen af de gode skoler må man huske også at tage ansvaret for alle de penge man har taget fra skolerne gennem årene og en dermed begyndende afvikling.

Ved at gøre det næsten umuligt at drive skole for de eksisterende midler har man trængt skolerne og deres bestyrelser op i en krog, hvor de kunne vælge mellem skolelukninger eller sammenlægninger, pest eller kolera. Bortset fra at man glemte at lytte til deres anbefalinger og senere til høringssvarene. Hvornår stoppede lytningen?

Måske var den der aldrig eller også var den meget selektiv, så man kun hørte det man ville høre og som passede ind i den løsning, der allerede var besluttet af flertallet!

Jeg har fra starten af skoledebatten, i skolestrukturudvalget og BSU givet udtryk for ønsket om at undersøge alternativer til skolelukninger og sammenlægninger og spurgt til, om der ikke var andre måder at lave robuste klassedannelser på og hver gang fået et rungende »NEJ«.

Vi har selv måttet finde ud af, at det var der rent faktisk og har siden sommer plæderet for det i lokalaviserne, sendt en mail til Børne- og Skole-udvalget samt nævnt det på vores forrige BSU-møde i september. Så at sige at det kommer som en overraskelse i sidste time kan kun betyde at man enten ikke har lyttet og læst eller blot har en noget selektiv hukommelse!