DEBAT-SVAR: Dyrlæger har i Danmark en skærpet pligt

Rudersdal - 18. maj 2020 kl. 07:57 Af Asger von Wenck, dyrlæge, Klinikleder ved Birkerød Dyreklinik, Hovedgaden 25, Birkerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Birkerød Dyreklinik er vores primære opgave at hjælpe syge og lidende dyr. Vi har generelt stor tillid til dyreejere og vores kolleger på andre dyreklinikker. Når en kat er alvorligt skadet, tager vi dog alle forholdsregler for at katten bliver hjulpet. Hvis der er den mindste tvivl om dette, kommer dyrets tarv først i vores prioritering.

Ejeren af katten stillede i det nævnte tilfælde flere spørgsmål, der kunne indikere, at dyret ville blive taget hjem uden dyrlæge behandling. Derfor så vi os nødsaget til at understrege sagens alvor for ejer.

Dyrlæger har i Danmark en skærpet pligt i forhold til dyreværnssager. Hvis en dyrlæge ikke overholder denne pligt, har det alvorlige konsekvenser for dyrlægens autorisation. Derfor er vi nødt til at være skarpe i vores kommunikation når et dyr er alvorligt tilskadekommet.

Vi vil gerne understrege, at vi på ingen måde har forsøgt at tvinge ejer til en behandling på Birkerød Dyreklinik. Vi beklager, hvis vi har givet indtryk af, at katten ikke kunne behandles af andre dyrlæger. Det har ikke været vores intention. Vi er på kattens vegne glade for, at den har fået hjælp på en anden dyreklinik.