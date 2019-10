Debatten om en ny skolestruktur i Rudersdal kører for fuldt blus.

DEBAT: Kom nu, Borgmester

Rudersdal - 22. oktober 2019 kl. 13:23 Af Keld Stattau (L), Biskop Svanes Vej 66D,st, Birkerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Rudersdal Avis udtaler formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen, at han er skuffet over, at LokalListen og de konservative vælger »at løbe fra den skoleaftale«, der var indgået. Borgmester, Jens Ive udtaler om samme sag, at han føler sig underløbet af de to politiske partier.

Om det er udvalgsformanden og borgmesteren som har grund til at føle sig mest skuffede og underløbne eller det er de hundredevis af forældre, som havde sat deres lid til, at der ville blive lyttet til deres høringssvar - skal man måske overlade til den enkelte at tage stilling til.

Det burde imidlertid ikke komme som lyn fra en klar himmel for borgmester og udvalgsformand, at der både blandt forældrene og i de pågældende politiske partier har været store betænkeligheder ved forslaget om at gøre 8 skoler til 4 sammenlagte.

Der er jo fortsat bred enighed om, at der skal gøres det yderste for at sikre så robuste klassedannelser på alle skoler som muligt, og at der er fornuft i, at der bliver færre skoler med udskolingsklasser for at styrke og udvikle indsatsen på dette område.

Men når nu de to grundpræmisser kan opfyldes med samme økonomiske resultat uden at fjerne de enkelte skolematriklers identitet som skoler med egen bestyrelse og skoleleder, som alle høringssvar beder om - hvorfor er det mon så, så vigtigt for venstre, socialdemokraterne og de radikale at holde fast i de forkætrede sammenlægninger ?

Hvis man så oven i købet den 4. november, hvor alle kommunens skoleledere har fået tjenstlig ordre til at sidde parat ved telefonen for at høre hvilken skole, de fremover skal være leder på - flytter skoleledere fra de ikke sammenlagte skoler til en af de andre skoler - ja, så har man i den grad fået skabt en giftig cocktail, hvor det meste i skolevæsnet vil blive kastet op i luften på een gang.

Var det virkelig sådan, man havde tænkt tingene skulle blive, da repræsentanter for alle politiske partier med borgmesteren i spidsen til deres »jobsamtale« på Dronninggaardskolen i valgkampen for kun knap 2 år siden højt og helligt lovede - efter 4-5 turbulente år - at give skolerne ro i denne byrådsperiode - ro til at styre og udvikle sig undervisningsmæssigt på egne præmisser ?

Kom nu Borgmester. Vis det samme mod, som du gjorde i foråret, da du til alles overraskelse aflyste de foreslåede 2-3 skolenedlæggelser, som du formentlig erkendte ville betyde total kaos på alle skoler i kommunen. Aflys nu også de 4 skolesammenlægninger, som også har potentialet til årevis uro og utilfredshed og uden åbenbar bedre økonomi for skolerne i forhold til at lade alle matriklerne forblive som selvstændige skoler med egen bestyrelse, skoleleder og identitet.