DEBAT: Grov trussel fra lokal dyrlæge

Rudersdal - 18. maj 2020 kl. 06:29 Af Astrid Ellemo, Keilstruplund 71, Birkerød

Jeg blev truet med en dyreværnssag, da jeg ville hente min kat hos Birkerød Dyreklinik. Årsagen: Jeg ville finde en anden dyrlæge, fordi klinikkens priser er skyhøje.

Min kat var kommet hjem med et knust bagben, så jeg indleverede den klokken 08.00 om morgenen til Birkerød Dyreklinik og aftalte en røntgenfotografering til 4000 kroner.

Ved middagstid blev jeg ringet op af dyrlægen, som oplyste de forskellige priser og muligheder for behandling: Over 30.000 kroner for en operation og over 20.000 kroner for en amputation.

Med de priser kunne jeg ikke se andre udveje end aflivning. Det fortrød jeg heldigvis og begyndte derfor at ringe rundt til andre sjællandske dyreklinikker for at forhøre mig om priser.

Jeg fandt en række klinikker, som havde mere rimelige priser, og jeg ringede derfor til Birkerød Dyreklinik for at hente min kat. Jeg informerede dem om, at jeg ville finde en billigere dyreklinik og bad samtidig om at få røntgenbilledet udleveret.

Men Birkerød Dyreklinik oplyste, at det kun ville ske, hvis jeg fortalte dem, hvilken anden klinik jeg ville anvende. Da jeg ankom for at afhente min kat, truede en anden dyrlæge med, at hun ville kontakte politiet, hvis jeg ikke kørte direkte - og inden for en time - ned til den anden dyreklink.

De havde i forvejen ringet til den pågældende klinik og meddelt, at hvis jeg ikke dukkede op med katten inden for en time, ville de politianmelde mig. Jeg ville med andre ord få en dyreværnssag på halsen.

Jeg er helt uforstående overfor den slags mistænkeliggørelse.

Jeg havde allerede brugt 4000 kroner på min kat. Og jeg ville netop ikke lade det stakkels dyr i stikken eller aflive ham, men få ham i behandling på den mest forsvarlige måde.

Det var jo netop derfor, jeg ville have røntgenbilledet - ikke for at det skulle pryde mit fotoalbum.

Nu har jeg indleveret min kat til behandling på en klinik i Faxe.

Som en stor katteelsker er jeg rasende over at blive mistænkeliggjort og truet med dyreværnssag - som om jeg er en eller anden dyreplager.

Og jeg er lige så rasende over en dyreklinik i Birkerød, som truer de dyreelskere, der ikke frivilligt lader sig udplyndre.