DEBAT: Grimt sprog ved skaterbanen - Vi, voksne skal gribe ind

Rudersdal - 24. maj 2019 kl. 17:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Marie-Louise Rønning, Hestkøblund, Birkerød

Jeg bliver sørme lidt trist - i onsdags var jeg på skaterbanen i Birkerød med mine to drenge på henholdvis syv og otte år. Mens min ældste er til boksning i Idrætscentret, løber min mindste på løbehjul på skaterbanen. Jeg sidder i min bil, da jeg hører, at der pludselig opstår turmult og grimt sprog på banen. Jeg fokuserer og ser, at det er en pige på omkring 12-13 år, som er genstand for et meget grimt sprog. Jeg kan se, at pigen tydeligvis er utryg.

Jeg vælger at reagere, selvom mine drenge ikke er involveret, og jeg beder dem om at tale pænt. Der bliver opponeret på bedste teenagefacon, med »hvad vil du« tonefald, hævet brystkasse og hvad har vi... Ytringsfrihed kommer op og vende, og resten kan I sikkert tænke jer til.

Jeg trækker vejret og ender med at sige, at hvis de ikke taler pænt og opfører sig ordentligt, tilkalder jeg en, der er værre end mig. Den forstod de heldigvis og trak sig. Jeg går op for at hente min anden søn, og da jeg kommer tilbage, er de væk. En knægt på omkring 11-12 år triller over til mig og siger tak, fordi jeg greb ind. Det varmede mit hjerte.

Han fortæller mig, at de ikke så godt kan lide at være der, når denne gruppe af drenge på en fem stykker er der, og at de er bange for, at drengene vil ødelægge deres »musik« (højttaler).

Jeg gik ind i hallen og spurgte, om der egentligt var en vagt tilknyttet. Det er der som sådan ikke - men hallens vagt fortalte mig, at det er Ung i Rudersdal og SSP, der skal gøres opmærksom på udfordringen, hvilket jeg bestemt har tænkt mig at gøre.

Jeg vil egentligt bare gerne gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at vi voksne, der er i området, støtter op, holder og viser den gode tone og opførsel, så alle børn og unge kan føle sig trygge og velkomne. Oplevelsen i dag bekræfter desværre, at jeg ikke »tør« lade mine drenge færdes der alene.

Hvis nogen oplever noget ubehageligt, vil jeg anbefalede, vi giver SSP og Ung i Rudersdal besked, så vi i fællesskab kan sikre, at vores Skaterbane forbliver et dejligt sted for alle!