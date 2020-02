Med cyklen som transportmiddel får Ida Riegels både frisk luft og motion, og det hjælper hende, når hun skal spille koncert. Hun har cyklet over 1000 kilometer i ind- og udland med sin hjemmebyggede cello på ryggen. Nu er hun blevet hædret for sin indsats, da hun modtog P2 Prisen for Årets Ildsjæl. Privatfoto

Cyklende cellist vinder fornem hæder

Den klassiske musik i Danmark har mange ildsjæle, så hvis man vil anerkendes som Årets Ildsjæl til P2 Prisen, kræver det en ekstraordinær indsats. Og den indsats må man sige, at årets vinder har lagt for dagen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her