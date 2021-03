Rolf Sørensens villa i Vedbæk har fået nye ejere. Foto: Boliga.dk

Cykelstjernens Vedbæk-villa solgt efter to måneder

Rolf Sørensen har solgt sin villa i Vedbæk for 11,6 millioner kroner

Rudersdal - 19. marts 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Efter to måneder på markedet er det lykkedes Rolf Sørensen, Danmarks mest vindende cykelrytter nogensinde, at sælge sin liebhavervilla i Vedbæk. Den tidligere bærer af Tour de Frances gule førertrøje har fået 11,6 millioner kroner for den stråtækte villa på næsten 400 kvadratmeter.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Et beløb, hvor de nye ejere får hele syv værelser - inklusiv en 88 kvadratmeter stor stue og en forældreafdeling med både altan, garderobe og badeværelse, som det blev beskrevet i salgsmaterialet hos mæglerkæden Jesper Nielsen, da hjemmet kom til salg

Cykelrytteren og hustruen Susanne Sørensen - som tilbage i oktober fortalte, at de har valgt at gå hvert til sit - købte villaen i den lille by Øster Sandbjerg tilbage i 2007 for 12,5 millioner kroner.

Lille afslag i prisen Til trods for at salgsprisen ligger under det beløb, som Sørensen selv gav for adressen for godt 14 år siden, har den tidligere etapevinder og klassikerspecialist og nu tv-kommentator været villig til at give de nye ejere lidt rabat i handlen.

Nøglerne til den over 140 år gamle villa har nemlig skiftet ejere for 400.000 kroner mindre end den sidste udbudspris, der lød på 12 millioner kroner lige ud.

Det resulterer i en kvadratmeterpris på lige over 29.000 kroner, hvilket er lidt under gennemsnittet for det dyre boligområde nord for hovedstaden.

Ifølge Boliga.dks salgsdata for 2020, blev villaerne i den nordsjællandske kommune Hørsholm - hvor Sørensens nu tidligere hjem ligger - i gennemsnit handlet for lige knap 34.900 kroner pr. kvadratmeter.

Til sammenligning blev et gennemsnitligt hus på landsplan solgt for lige over 17.000 kroner pr. kvadratmeter sidste år.

