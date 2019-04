Lige ved Trørødskolen ligger Cykelmyggen Egons cykellegeplads, der primært henvender sig til de 3-9-årige, og hvor børnene kan træne deres cykelmotoriske færdigheder. Foto: Lars Sandager Ramlow

Cykelmyggen fejre på cykellegeplads

Rudersdal - 24. april 2019

Skal der være fest, så lad der være fest.

Og netop fest er der lagt op til søndag den 28. april fra klokken 11.00, når Cykelmyggen Egons fødselsdag fejres ved Trørødskolen, hvor myggen har sin helt egen legeplads.

Det fortæller Kulturchef i Rudersdal Kommune Birgit Hoé Knudsen:

- Fødselsdag markeres med et væld af gæster, der kigger forbi legepladsen. Børn og barnlige sjæle kan møde både Cykelmyggen Egon og Dansemyggen Dagmar fra teaterforestillingen på Bellevue Teater. De viser løjer og tricks på cykel til musikken fra forestillingen. Der bliver også lejlighed til at få taget foto med Egon - som i virkeligheden er fransk og en af verdens bedste cykelartister.

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen oplyser, at cykelmyggens far og forfatteren til historien, Flemming Quist Møller, også kigger forbi til fødselsdagen, hvor han vil fortælle lidt om Egon og hans venner.

Derudover deltager Cyklistforbundet med tre cykellegekonsulenter, som vil lave cykellege og fortælle, hvordan de i maj vil samarbejde med syv børnehaver i Rudersdal i forbindelse med kampagne »Vi kan cykle«.

Cykelmyggen Egons cykellegeplads foran Trørødskolen i Vedbæk åbnede i 2015.

Legepladsen er baseret på Flemming Quist Møllers figur Egon, og den har nu i fire år været et lærerigt, legende og udfordrende uderum for børn i Rudersdal Kommune.

- Cykellegepladsen er en del af Rudersdal Kommunes fokus på cyklisme for alle aldersgrupper, som har været et centralt omdrejningspunkt flere cykel- aktiviteter, kampagner med fokus på cykeladfærd og cyklen som transportmiddel i hverdagen samt cykelstier og supercykelstier, forklarer Birgit Hoé Knudsen, der fortsætter:

- Hele vores tanke bag cykellegepladsen tilbage i 2015 var at give et børn et uderum til at lære gode og sikre cykelvaner og glæden ved at cykle så tidligt som muligt. Og vi var meget opsatte på at koble læring med oplevelse - og derfor er Cykelmyggen Egons charmerende univers helt perfekt til leg og læring. Cykel-legepladsen stimulerer kroppen og sanserne og kombinerer pædagogik og historiefortælling i et sjovt og udfordrende miljø. Vi er meget glade og stolte af cykelmyg-universet ved Trørødskolen. Og nu fejres cykelmyggen og cykellegepladsen hvert år med et stor fødselsdagsfest.

Tanken bag Cykelmyggen Egons legeplads har været at skabe et rum, hvor fantasien kan få frit løb; et univers der oser af cykelleg og cykelglæde baseret på en velkendt historie og figur.

Her kan børn lære gode cykelvaner fra en tidlig alder - enten når de besøger den med børnehaven eller de første klasser i skolen eller sammen med familien i fritiden. Selv siger Flemming Quist Møller:

- Jeg glæder mig over, at cykelmyggen har et sted, hvor alle børnene hver dag kan more sig med at cykle rundt i hans lille rige. Og så kan Egon overvåge det hele fra sin plads ved cykellegepladsen.

Eleverne på Trørødskolen har styr på de gode trafikvaner, og de har vundet trafikkonkurrencen »Børn på vej« efter blandt at have trænet på Cykelmyggens Cykellegeplads, som ligger ved hoveddøren til skolen. Nogle af dem kommer til fødselsdagen for at hilse på Egon og hans gæster.

- Til Cykelmyggens Cykellegeplads er der koblet en række supplerende læringsredskaber, som kombinerer cykelmyg-universet, cykellegepladsen og cykelfærdigheder. Læringsredskaberne kan bruges af både institutioner og forældre. Det er blandt andet »Cykelmyggens Cykelpas«, som er et dialogredskab mellem den voksne og barnet. App'en er udviklet af børneområdet til Cykelmyggens Cykellegeplads og understøtter det pædagogiske arbejde før, under og efter besøget på cykellegepladsen, oplyser kulturchef Birgit Hoé Knudsen.