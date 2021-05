Court står i spidsen for 10 radikale

De 10 radikale kandidater i Rudersdal med Court Møller i spidsen og med Jacob Netteberg og Mette Stenby Andresen ved hans side og på de næste pladser på opstillingslisten, der vil blive suppleret med flere navne de kommende måneder. Foto: Lars Sandager Ramlow

Radikale Venstre i Rudersdal er for alvor ved at være klar til kommunalvalget. På et opstillingsmøde blev Court Møller genvalgt som spidskandidat. Han får følge af ni kandidater på opstillingslisten.

Rudersdal - 03. maj 2021 kl. 05:03 Af Lars Sandager Ramlow

Kommunalvalget den 16. november nærmer sig med hastige skridt. Et efter et præsenterer partierne deres spidskandidater og foreløbige opstillingslister, og nu er Radikale Venstre også kommet på plads. Ikke overraskende har partiet valgt Court Møller til at stå i spidsen for det radikale hold. Der er tale om genvalg, idet Court Møller ved de seneste to kommunalvalg har stået i spidsen liste »B« i Rudersdal.

- Jeg glæder mig over opbakningen fra partiets bagland og er klar til at stå i spidsen for et stærkt hold af radikale kandidater, der bliver synlige i valgkampen i partiets magenta-farvede tøj, siger Court Møller.

Som formand for Miljø- og Teknikudvalget ser han den grønne omstilling som en af de vigtigste mærkesager ved kommunalvalget.

- Rene søer i kommunen uden overløb af spildevand skal vi have realiseret, og den kamp fortsætter vi med, siger Court Møller.

Netteberg som nummer to Jacob Netteberg blev ikke uventet valgt på opstillingslistens 2. plads. Netteberg har siden sommeren 2019 været partiets anden repræsentant i kommunalbestyrelsen.

- Jeg glæder mig til at tale med vælgerne rundt omkring i kommunen de kommende måneder og serverer gerne en pandekage samtidig , siger Jacob Netteberg med et smil.

- Jeg har siddet i Social- og Sundhedsudvalget i de seneste år, og på mine drøftelser med borgerne, hører jeg desværre for ofte, at vi stadig har et stykke vej endnu, når kommunen er i dialog med borgerne.

Court Møller overtager ordet: - Og så ser vi, at kommunens kultur- og fritidspolitik bliver en tredje vigtig mærkesag i de kommende fire år. Rudersdal har gennem mange år forsømt at udvikle kommunens fritidsfaciliteter, så der er kommet et betydeligt efterslæb. Svømmehaller skal renoveres og forbedres, halkapaciteten skal styrkes og ikke mindst klubbernes klubfaciliteter skal styrkes, siger Court Møller.

Borgerne skal inddrages Både han og Jacob Netteberg understreger, at det skal ske med borgernes inddragelse, da foreningernes liv består af aktive borgere. Gode rammer for klubberne er meget vigtige for det gode idrætsliv, slår de to radikale topkandidater fast.

- Vi kommer også til at have fokus på vores erhvervsliv og ikke mindst detailhandel i vores bycentre i kommunen, siger Jacob Netteberg, der fortsætter:

- Antal af arbejdspladser i kommunen, og ikke mindst den stigende gruppe af selvstændige har stor betydning for vores økonomi. Og det er vigtigt, at vi fastholder Rudersdal som et attraktivt sted, ikke kun at bo, men også arbejde i.

Court Møller supplerer:

- Ikke mindst skal vi have fokus på at give vores butiks- og handelsliv de bedste vilkår for at kunne opretholde det liv og den kultur der gør vores bymidter attraktive, fastslår han.

Samtidig med opstillingsmøde havde Radikale Venstre også generalforsamling, hvor Anne Damsgaard Manniche blev valgt som ny formand.

- Jeg er glad for de engagerede radikale kandidater, der stiller op på listen til kommunalvalget. Bestyrelsen er nu blevet bemyndiget til at finde flere radikale kandidater de kommende måneder, så listen kommer til at afspejle kommunens bredde. Vi er i dialog med flere kandidater, så vi forventer, at der fortsat vil komme et par kandidater eller tre mere på opstillingslisten, lyder det fra den nye formand.