Coronatest i Birkerød onsdag og torsdag

Der er nu igen mulighed for at blive testet for corona lokalt. Testcenteret vil være åbent ved Birkerød Idrætscenter på onsdag 6. januar fra klokken 10.15 til 16 og igen torsdag 7. januar fra klokken 10 til 16.

Mød op i god tid

Hvis man vil benytte sig af muligheden for at blive testet lokalt, skal man blot møde op inden for de anførte tidsrum. Det er ikke muligt at tidsbestille. Rudersdal Kommune gør opmærksom på, at der kun vil være ét testhold. Derfor kan der være ventetid. Kommunen opfordrer alle til at tage det gode humør med, klæde sig varmt på og indstille sig på, at skulle stå i kø udenfor. Testteamet vil eventuelt lukke køen en time før tid, hvis den er meget lang.