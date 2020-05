Coronakrisen har haft store konsekvenser for Kulturcenter Mantzius, hvor mere end 30 arrangementer er blevet flyttet. Kunstnerisk leder på Mantzius Mads Riishede siger, at man på stedet forsøger at betragte krisen som et kreativt benspænd. Foto: Lars Sandager Ramlow

Coronakrisen flytter hele forårsprogrammet

Rudersdal - 05. maj 2020 kl. 11:39 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Kulturcenter Mantzius og spillestedet MantziusLive i Birkerød var kalenderdagene i foråret fyldt med livetilbud såsom koncerter, børneshows, teater, foredrag, stand-up og ikke mindst foreningsarrangementer.

Men de planer har coronapandemien - sammen med det meste andet - fået vendt op og ned på, skriver kulturhuset i en pressemeddelelse.

På MantziusLive er mere end 30 livearrangementer blevet flyttede i håb om, at oplevelserne kan finde sted i en nær fremtid, men også for at knytte en egen form for sikkerhedsnet under de mange optrædende, der skulle have været forbi Birkerød i foråret. Det skriver MantziusLive i en pressemeddelelse.

- Vi har knoklet i kulissen for at undgå aflysninger og at fokusere på udskydelser. Det giver mig - og alle os med berøringsflade til huset - en stor glæde og tiltrængt form for ro at kunne holde hånden lidt under alle de optrædende, teknikere med videre, der lige nu står i en ustabil, uoverskuelig situation, ved at gøre vores bedste for, at der er en ny arrangementsdato at se frem til, lyder det i pressemeddelelsen fra kunstnerisk leder af MantziusLive Mads Riishede.

Forårssæsonen så ifølge Mads Riishede lovende ud, både i forhold til programmets bredde og kvalitetsniveau, men også i forhold til billetsalget, der i længere tid har afspejlet en voksende tilknytning til og interesse i huset.

Midt i krisen er der dog også noget at glæde sig over, tilføjer Mads Riishede.

- Jeg er ydmyg over den samarbejdsvillighed, jeg har mødt fra hele livebranchen, og jeg har kun oplevet, at alle - fra optrædende til bureauer til spillestedskollegaer og ikke mindst vores uundværlige brancheorganisation Dansk Live - har arbejdet benhårdt for at få spillesteder over hele Danmark til at lykkes med deres programmer, siger Mads Riishede.

Parallelt med arbejdet for at flytte arrangementer er der andre udfordringer, der presser sig på for det lokale spillested.

- Vi ser desværre et billetsalg, der er gået i stå. Det påvirker selvfølgelig vores økonomi, at vi mister indtægter på arrangementer og ikke ved, hvordan vores fremtidige billetsalg kommer til at se ud, fortæller Mads Riishede og fortsætter:

- Når vi bliver spurgt om, hvad man kan gøre for at støtte sit lokale spillested, er ét svar, at man kan beholde sine billetter til de arrangementer, der er blevet flyttet frem, fordi vi og dem, der skal optræde, stadig glæder os til at dele den oplevelse med publikum. Man kan også købe billetter til fremtidige arrangementer som gaver eller små løfter om at ses, skåles, skråles, danses og krammes ved igen, når vi kan.

Mads Riishede fortæller, at man på Mantzius har taget situationen som en udfordring, der skal gribes kreativt an.

- Det er en svær tid at være fysisk livemødested. Vi er her for at tilbyde et fysisk rum at være fælles om og sammen i - og det er præcis det, vi ikke kan lige nu. På Mantzius har vi grebet den nye virkelighed som et udfordrende, kreativt benspænd for at løfte vores rolle som kommunens kulturhus og professionelle spillested. Det er der kommet et ekstraordinært tætpakket og fedt efterårsprogram ud af, og vi skal sørge for at fortælle vores publikum om alt det, vi kan glæde os til, så lysten til at gå til eksempelvis koncerter kan brænde videre, siger Mads Riishede.

Den kunstneriske leder glæder sig desuden over at se, hvordan der mange steder dukker kulturel nytænkning op.

- Jeg finder selv stor glæde i, at kultur og samvær omkring kultur finder sin plads på nye platforme for tiden: Live streaming af koncerter, fællessang og så videre. Vi har simpelthen brug for det rum af refleksion og perspektiv at gå ind i, når vi skal bearbejde vores tanker, lyder det fra Mads Riishede, der supplerer:

- Men vi er jo af den holdning, at der ikke er noget, der løfter hverdagen, som en fælles liveoplevelse. Her mødes og forløses vores følelser, idéer, fortællinger og energi sammen med andre. Det er simpelthen vildt, at vi har så unik et oplevelsesformat til umiddelbar rådighed midt i vores dagligdag; at vi kan gå ned i Birkerød bymidte for at handle ind, men få meter derfra også kan opleve nogle af de vigtigste navne fra ind- og udland sammen med andre.

Som kulturforbruger ærgrer Mads Riishede sig personligt over de mange aflysninger, som coronakrisen har betydet for stort set alle kulturelle tilbud. Og så håber den kunstneriske leder, at publikum savner kulturhuset lige så meget, som kulturhuset savner publikum.

- Vi savner at se vores publikum, fordi det er med fællesskabets tilstedeværelse, at vores arbejde og ambitioner løfter sig fra skrivebordene og computerskærmene og bliver til noget unikt. Jeg glæder mig til selv at tage til koncerter på Mantzius og andre spillesteder, siger Mads Riishede, der afslutter:

- Det er ubærligt at have udsigt til en sommer uden festivaler som SPOT, Heartland, NorthSide og Roskilde Festival og så videre. Men jeg vil gøre mit bedste for at samle alt det savn, jeg har til at stå side om side med et fælles blik rettet mod scenen, og omdirigere det til forventningsglæden ved et spektakulært efterår i hele landet. Jeg ved i hvert fald, at jeg beholder min festivalbillet.