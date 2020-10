Coronaen påvirker ventetiden

'I 2020 ses et markant fald i antal modtagne genoptræningsplaner i marts og april under nedlukningen af sundhedsvæsenet, samt en mindre stigning fra maj til juli med genåbningen af sundhedsvæsenet,' skriver forvaltningen.

Konsekvensen er, at de fleste borgere nu modtager en kombination af træning ved et ugentligt fremmøde i genoptræningscenter og egen træning hjemme, mod tidligere to træninger i centeret.

Kommunen har også opgjort, at 50 personer har takket nej til kommunens tilbud om genoptræning af frygt for at blive smittet, og tre personer har benyttet sig af ventetidsgarantien, og valgt en ekstern leverandør. Forvaltningen gør opmærksom på, at ventetiden kan stige, når hospitalerne tager fat på puklerne.