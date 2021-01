Coronaen knækker ikke Molboløbet

De første ti søndage i det nye år løber børn og voksne o-løb i de lokale skove.

Arrangørerne har skabt coronavenlige måder at afvikle o-løbet på, så børn og voksne kan føle sig sikre i skoven

Rudersdal - 09. januar 2021 kl. 09:01 Af Pernille Borenhoff

Siden 1960 har voksne og børn jagtet poster og svaret på spørgsmål ved det populære Molboløb, som finder sted på årets ti første søndage i skovene nord for København. I år bliver det hele lidt anderledes på grund af covid-19. Men selv ikke en pandemi kan slå det traditionsrige løb ud.

Molboløbet henvender sig til alle aldersgrupper - fra små børn, til hurtige mænd og kvinder og til ældre. Omkring 350 deltagere bruger hver søndag Molboløbet til at komme i form eller til at få en god og sjov oplevelse med familien.

Normalt bliver løbet afviklet med fri start inden for to timer. Men starttiden er i år udvidet til seks timer - fra klokken 9 til 15. Der bliver ingen stævneplads, hvor løberne kan samles før og efter løbet. Der bliver udelukkende en markering af start og mål.

"Når det foregår hen over alle de lyse timer, sikrer vi, at løberne bliver spredt i skoven. Vi opfordrer til, at man kun løber med personer inden for ens egen "boble," og at man holder afstand til de andre løbere," siger Henrik Molsen fra Søllerød Orienteringsklub, der arrangerer løbet.

Spørgsmål på posterne Molboløbet bliver afviklet på årets første ti søndage. Det er en form for orienteringsløb, hvor man får udleveret et kort og skal finde et antal poster i den rigtige rækkefølge. Der er fire ruter at vælge i mellem i forskellig sværhedsgrad, så alle har mulighed for at deltage.

Løbet adskiller sig på flere måder fra et normalt orienteringsløb. Man behøver ikke være medlem af en orienteringsklub for at deltage, og der er spørgsmål på posterne inden for et emne, som varierer fra uge til uge.

I år skal man selv printe kortet hjemmefra. Det bliver lagt på løbets hjemmeside fredag inden søndagens løb. Og man skal huske at tage en blyant eller kuglepen med i skoven, så man kan afkrydse det rigtige svar på spørgsmålene. Endelig beder Søllerød Orienteringsklub deltagerne om at overføre 40 kroner pr. deltager eller 75 kroner pr. familie via MobilePay.

"Vi er glade for, at det kan lade sig gøre at afvikle Molboløbet uden at overtræde restriktionerne og uden at udsætte løberne for smittefare. Desværre kan vi ikke yde helt den samme service, som vi plejer. Vi må overlade lidt flere opgaver til deltagerne," siger Henrik Molsen.

Molboløbet finder sted over ti søndage i Jægersborg Hegn, Rude Skov, Geel Skov og Trørød Hegn. Den samlede vinder, som tituleres "overmolbo", bliver kåret efter det 10. løb.

På løbets hjemmeside www.molboloeb.dk kan man tilmelde sig, se billeder, resultater og meget mere.