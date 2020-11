Coronaen har ramt Rudersdal: Testcenter kommer til Birkerød

Rudersdal er den kommune i Nordsjælland, der i øjeblikket er hårdest ramt af corona, og derfor oprettes der på søndag et midlertidigt testcenter i kommunen. Foto: Rudersdal Kommune

Rudersdal - 03. november 2020 kl. 19:53 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Rudersdal Kommune er en af de kommuner i landet, der i øjeblikket er hårdest ramt af corona, og især i Birkerødområdet oplever man et stigende antal smittede.

I løbet af den seneste uges tid har kommunen haft et såkaldt incidenstal - tidligere kaldet smittetal - på 187,6, hvilket vil sige antal smittede per 100.000 indbyggere.

Derfor etableres der på søndag i tidsrummet mellem klokken 10.15-15.45 i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Rudersdal Kommune et midlertidigt testcenter ved Birkerød Idrætscenter.

- Det er vigtigt, at vi får testet så mange som muligt, for desværre er der rigtig mange i Rudersdal - især i Birkerød - der bliver testet positive, og derfor er det også vigtigt, at vi som region kommer rundt og får testet så bredt som muligt, siger Christoffer Buster Reinhardt (K), der udover at være medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal også er formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.

Christoffer Buster Reinhardt opfordrer alle med symptomer til at tage forbi centret og lader sig teste. Til gengæld opfordrer han alle borgere, der ikke har symptomer, til at holde sig væk.

- Hvis man bare er en nysgerrig-Per, så synes jeg ikke, at det er nødvendigt, at man kommer og bliver testet, siger Christoffer Buster Reinhardt, der ikke er i tvivl om, at det har en betydning med et mobilt testcenter.

- Nærheden betyder noget i den her forbindelse, så jeg håber, at mange borgere i Rudersdal - og særligt Birkerød - med symptomer vil tage imod tilbuddet, så vi kan finde flere smittede og sørge for, at de ikke går ud og viderebringer smitten. Det handler jo om en forebyggende indsats, siger Christoffer Buster Reinhardt.

Ifølge Christoffer Buster Reinhardt oplever man i øjeblikket et epicenter for smitten i Region Hovedstaden i Høje Taastrup og Albertslund.

En påstand, som bakkes op af Statens Serum Instituts hjemmeside, som viser, at de to kommuner ligger meget højt i forhold til andre kommuner i landet.

Albertslund har et incidenstal på 480,6, mens tallet for Høje Tasstrup er 472,2. Et stykke efter på tredejepladsen finder man Ishøj med et incidenstal på 389,3.

Rudersdal ligger i skrivende stund på 15. pladsen og er dermed den nordsjællandske kommune, der ligger højst på listen. Hørsholm ligger nummer to på listen over nordsjællandske kommuner med højeste incidenstal - på landsplan ligger kommunen nummer 18 med et incidenstal på 169,4.

Ifølge borgmester Jens Ive (V) hænger den store stigning i antal af smittet især sammen med det store udbrud, der var på Birkerød Privatskole i sidste uge, hvor 50 personer var smittede.

- Det er også det vi ser i andre kommuner, at når man har tilfælde med over 40 eller 50 smittede i en smitteklynge, så ryger incidenstallet jo voldsomt op. Og det er jo også derfor, at man denne gang gerne ville have det mobile testecenter til Birkerød, siger Jens Ive, der tilføjer, at det ser ud til at smitten i kommunen er nedadgående.

Udover besøget på søndag kommer testcentret yderligere to gange til Birkerød, oplyser Christoffer Buster Reinhardt, der dog ikke kender de andre datoer endnu.

Hvis man vil benytte sig af muligheden for at blive testet på søndag, skal man møde op mellem klokken 10.15 og 15.45, og det er en god idé at møde op i god tid.

Testcenteret bliver placeret i Birkerød Idrætscenter på Bistrupvej 1 i Birkerød.