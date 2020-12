Se billedserie Selvom Birgitte Lundgren som tidligere vicekommunaldirektør kendte kommunen, så tog det alligevel »nogle dage« at komme helt på plads som allerøverste ansvarlige for administrationen. Og knap havde den 56-årige nye kommunaldirektør fundet sig til rette i stolen... så blev hele Danmark sendt til tælling af en lillebitte virus. COVID19 vendte alt på hovedet. Foto: Lars Sandager Ramlow

Corona vendte op og ned på topjob

Det har ikke altid ligget i kortene, men det var alligevel en drøm, der gik i opfyldelse, da Birgitte Lundgren i dag for præcis et år siden, den 1. december 2019 satte sig i stolen som kommunaldirektør i Rudersdal Kommune for første gang.

Rudersdal - 01. december 2020 kl. 08:33 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Den 1. december 2019 trådte Birgitte Lundgren ind i jobbet som øverste ansvarlige for hele administrationen i Rudersdal Kommune. Frederiksborg Amts Avis lavede derfor en aftale med den nye kommunaldirektør, at vi skulle lave et interview efter 100 dage - altså mandag den 9. marts 2020.

