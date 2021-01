Biografdirektør i Birkerød Bio Michael Berg ærgrer sig over den økonomiske lussing, som corona-nedlukningen i december betød for biografen, hvor juleferien normalt står for omkring 10 procent af omsætningen. Foto: Lars_Skov

Send til din ven. X Artiklen: Corona-julen var et hårdt slag mod biografs omsætning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-julen var et hårdt slag mod biografs omsætning

Nedlukningen af kulturlivet i december betød, at Birkerød Bio måtte vinke farvel til omsætning i omegnen af en halv million kroner.

Rudersdal - 12. januar 2021 kl. 05:54 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Det er egentlig ikke, fordi biografdirektør i Birkerød Bio Michael Berg ikke forstår grunden til, at myndighederne op til jul og nytår lukkede ned for diverse kulturtilbud, hvilket blandt andet gik ude over biograferne. Men som biografdirektør ærgrer nedlukningen ham i den grad.

December er nemlig en af de måneder, hvor biograferne virkelig hiver deres indtjening hjem, og med nedlukningen var det selvfølgelig en indtjening, som de i 2020 i vidt omfang måtte vinke pænt farvel til.

- I 2019 omsatte jeg for 430.000 kroner fra den 8. december til den 3. januar, og med min omsætning udgør juleferien traditionelt cirka 10 procent af min omsætning, siger Michael Berg.

Der har med andre ord været tale om en nedlukning, der økonomisk er til at tage og føle på.

- Vi har helt sikkert mistet rigtig mange penge ved at gå glip af juleferien, siger Michael Berg.

Den manglende indtjening gør især ondt, fordi december traditionelt er en måned, hvor Michael Berg har en indtjening, der betyder, at han kan hensætte i omegnen af 100.000 kroner til årets »dårlige dage« og forbedringer af biografen.

- Som selvstændig erhvervsdrivende er det selvfølgelig et væsentligt overskud at gå glip af, og der gør sådan en periode som den her rigtig økonomisk ondt. Det er så bittert, som det kan blive, siger Micael Berg.

Biografdirektøren understreger, at han jo langt fra er den eneste, der er blevet og bliver ramt af corona-restriktionerne, og han hæfter sig også ved de mere positive sider af tilværelsen.

- Jeg har stadig mit gode helbred og er hverken syg eller død, og det er jo i bund og grund det vigtigste, siger Michael Berg.

For hans biograf betyder den manglende omsætning i løbet af julen, at han ikke har råd til at foretage alle de investeringer, som han ellers ville kunne igangsætte.

- Vi har også spist af vores egenkapital, så vi kan selvfølgelig ikke tåle for mange af den her slags nedlukninger, siger Michael Berg, der vurderer, at han er endt med at tabe 1,5 millioner kroner af en årlig omsætning på 3,6 millioner.

- Så det er selvfølgelig voldsomt for en biograf som Birkerød Bio. Men jeg skal nok overleve, for jeg er velsignet af, at jeg har fast arbejde ved siden af, og at jeg har nogle favorable vilkår fra kommunen, siger Michael Berg.