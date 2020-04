For malermester Samuel Zachariae faldt henvendelserne med 50 procent fra den ene dag til den næste, da statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede landet ned. Nu håber han, at en rabatkampagne og en udvidelse af håndværkerfradraget kan være med til at få hjulene i gang igen. Foto: Kim Rasmussen

Corona gav malermester et hårdt slag

Rudersdal - 02. april 2020

Fra den ene dag til den anden faldt henvendelserne til malermester Samuel Zachariae med 50 procent.

Det skete, da statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag den 11. marts lukkede store dele af det danske samfund ned.

- Vi fik et virkelig hårdt slag til at starte med, lyder det fra Samuel Zachariae, der driver Malerfirmaet Lykkebo i Vedbæk.

Men Samuel Zachariae håber, at han med en ny kampagne kan bløde lidt op for de trange tider. I kampagnen barberer han 15 procent af sine priser, men han er klar over, at det ikke nødvendigvis betyder flere kunder i butikken i disse tider.

- Jeg håber selvfølgelig, at det gør en forskel, men jeg tror, at det bliver en hård kamp, siger Samuel Zachariae.

Indtil videre har coronakrisen dog ikke betydet, at Samuel Zachariae har måttet afskedige medarbejdere i sin virksomhed, som har 13 fuldtidsansatte.

- Ikke endnu. Vi kæmper for at undgå det, siger Samuel Zachariae.

Til gengæld betød den hårde opbremsning, at Samuel Zachariae måtte stoppe alle udgifter hurtigst muligt.

- Jeg var ved at ansætte en masse folk, og jeg havde lige bestilt seks nye firmabiler, en masse firmatøj til mine medarbejdere og annoncer, som jeg måtte afbestille, siger Samuel Zachariae og tilføjer:

- Vi var ved at slå alle vores rekorder i forhold til, hvor mange ordrer vi havde, og så døde det hele bare fra dag til dag.

Samuel Zachariae mener, at en af forklaringerne på faldet i henvendelser er, at boligmarkedet nærmeste er gået i stå som resultat af coronakrisen.

- Folk er holdt op med at købe huse, og det siger ejendomsmæglerne jo også. Når der ikke er nogen, der køber huse, betyder det også mindre arbejde for os. Alle håndværkere går i stå, når boligmarkedet går i stå. Hver flytning betyder i gennemsnit, at der bliver købt håndværksydelser for 350.000 kroner, så det er jo temmelig mange penge, siger Samuel Zachariae.

Krisesituationen har fået ham til at hive fat i brancheorganisationen Danske Malermestre.

- Jeg har stillet forslag til Danske Malermestre om, at vi skulle gennemføre håndværkerfradraget, og at fradragsbeløbet skulle hæves til 50.000 kroner og gælde for alle former for håndværk, så det ikke kun er for energivenlige renoveringer, lyder det fra Samuel Zachariae, der slutter:

- Hvis man sagde til folk, at de kunne trække 50.000 fra i skat men kun det næste halve år, så ville folk jo ringe med det samme, og så ville vi kunne få gang i økonomien.

Hos Danske Malermestre har man ifølge en pressemeddelelse fra organisationen gentagne gange foreslået, at håndværkerfradraget bør øges for at hjælpe især de små virksomheder.

Organisationen mener, at det vil afhjælpe nogle af de problemer, som virksomhederne i den aktuelle situation står med, hvis håndværkerfradraget blev forhøjet til 50.000 kroner i de næste tre måneder.

- Og så skal det naturligvis være, som håndværkerfradraget var i sin oprindelige form, hvor al vedligeholdelse og alle forbedringer, herunder selvfølgelig det indvendige malearbejde, var dækket af ordningen, siger Danske Malermestres direktør Ole Draborg ifølge pressemeddelelsen.