Coronaen lukker nu også Kurhotel Skodsborg, der ellers så frem til en »rigtig god« jul, og det rammer selvfølgelig kurhotellet økonomisk. Kurhotel Skodsborg har i forvejen kørt med underskud i 14 år, men administrerende direktør Susanne Åberg insisterer på at se positivt på situationen.

Corona bremser udsigten til en rigtig god jul på kurhotellet

Den delvise coronanedlukning, der træder i kraft onsdag, rammer blandt andet Kurhotel Skodsborg hårdt. Men direktør Susanne Åberg insisterer på positiviteten.

08. december 2020 Af Joram G. Menzer

Der er næppe tvivl om, at coronapandemien ikke kunne have fundet en meget værre måned at lukke restauranter, caféer og barer ned på end december.

Julemåneden er nemlig en af de måneder, der traditionelt tegner sig for en væsentlig del af omsætningen. Sådan er det også på Kurhotel Skodsborg, der nu lukker ned grundet de nye coronarestriktioner.

- December er en rigtig, rigtig vigtig måned for os, og det er sikkert ikke svært at forstå hvorfor, siger Susanne Åberg, der er administrerende direktør på Kurhotel Skodsborg.

Hun uddyber:

- I december har vi altid store julearrangementer, og på omsætningen er det en meget vigtig måned for os. Vi så frem til en rigtig god jul, og vi havde mange arrangementer planlagt. Juleaften skulle vi have lagt lokaler til 140 glade julegæster, og det har vi selvfølgelig også måttet aflyse.

Tvangsnedlukning Hoteller er egentlig ikke omfattet af nedlukningen, men for Kurhotel Skodsborg giver det ikke mening at holde åbent, når man er nødsaget til at lukke de fleste andre af kurhotellets tilbud.

- I og med at restauranten og fitnesscentret skal lukke ned, betyder det, at vi ikke fortsat kan tilbyde vores spa-ophold, siger Susanne Åberg og fortsætter:

- Hele vores base bliver tvangsnedlukket, og det gør også, at vi bliver nødt til - meget beklageligt - at lave en midlertidig nedlukning af hele hotellet, som vi først kan åbne igen den 4. januar.

Intet er så skidt... For Kurhotel Skodsborg rammer tvangslukningen måske endnu hårdere, fordi kurhotellet ifølge Børsen for 14. år i træk har et mil­li­onun­der­skud. Men Susanne Åberg insisterer på at se positivt på situationen.

- Vi står i en helt anden situation end i foråret, hvor der var så stor usikkerhed om, hvornår vi kunne åbne igen. Denne gang har vi jo en drejebog at operere efter, og vi kan også se enden på det, fordi der er tale om en fire uger lang nedlukning, siger Susanne Åberg, der også glæder sig over, at medarbejderstaben har udvist stor omstillingsparathed.

- Vi har lært rigtig meget af 2020, og vi er blevet meget agile. Sådan en krisesituation fungerer jo også som en trykprøve af hele ens hold, og der er jeg stolt over og glad for at se, hvordan vi har reageret. Så selv om det er trist og voldsomt, og det rammer os økonomisk, så har vi også lært en hel masse, og vi kommer igennem det, siger Susanne Åberg, der oplyser, at den nuværende nedlukning ikke umiddelbart betyder, at der skal skæres i medarbejderstaben.

- Det team vi har nu, er også det team, vi skal bruge bagefter, siger Susanne Åberg.