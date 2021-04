Se billedserie Indehaverne af Birkerød Værktøjsmagasin, Lars Bjørnkjær (tv) og Lars Olsen viser den nye batteridrevne grensaks, der kan klippe grene over på tykkelse med et kosteskaft i fire meters højde. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Corona-boom: Elektriske redskaber hjælper i haven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-boom: Elektriske redskaber hjælper i haven

Corona-krisen har ikke været slem for Birkerød Værktøjsmagasin, hvor både privatkunder og håndværkere har brugt flere penge end normalt.

Rudersdal - 13. april 2021 kl. 05:16 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Trods snefald så sent som søndag er det alligevel sikkert og vist. Foråret er på vej, og dermed begynder havesæsonen også for alvor. Det mærkes på travlheden i Birkerød Værktøjsmagasin på Kongevejen. Det fortæller de to indehavere af værktøjsmagasinet, Lars Bjørnkjær og Lars Olsen:

- Vi er godt og grundigt trætte af corona som alle andre, men omsætningsmæssigt skal vi dog ikke klage. Vi har tydeligt kunne mærke, at folk ikke har rejst så meget. I stedet har de brugt penge på forbedringer af deres boliger og på de lidt dyrere maskiner og redskaber. Både de privatkunder og håndværkere, der kommer her, bruger flere penge end normalt, fortæller Lars Olsen.

Robotter hitter Især salget af robotplæneklippere er skudt i vejret. En robot koster fra 7500 kroner og opefter, men nu udgør de alligevel 80 procent af hele plæneklippersalget.

Salget af robotplæneklippere udgør nu 80 procent af det samlede plæneklipper-salg i forretningen, der det seneste år har udvidet sit installationsteam med 300 procent. Foto: Lars Sandager Ramlow

Mange kunder fra både nær og fjern vælger nemlig at købe deres robotplæneklipper i Birkerød Værktøjsmagasin, fordi forretningen giver personlig rådgivning og også kan installere robotten og servicere den i vinterperioden.

- Travlheden her det seneste år har gjort, at vi har opgraderet vores installationsteam med hele 300 procent. Vi har nu tre servicevogne, der kører rundt på fuld tid, forklarer Lars Bjørnkjær.

Hjælp til gør-det-selv Også salget af en række batteri-drevne redskaber er eksploderet, og i år er kommet to nyheder på det danske marked fra virksomheden Ryobi.

- Vi har lige fået en teleskop-grensaks på hylden. Den kører på batteri frem for håndkraft og kan klippe grene på 32 millimeter i diameter over i fire meters højde. Det svarer til grene på tykkelse med et kosteskaft. Den tror vi på, at mange haveejere vil kunne finde nyttig, siger Lars Olsen.

De to Lars'er viser gren- saksen frem, inden de hiver et andet redskab ned fra hylden. Det er en helt ny højtryksspuler, som de vurderer kan blive en »gamechanger« for mange danskere.

Lars Bjørnkjær demonstrerer den nye højtryksspuler, der er mobil, fordi den ikke skal forbindes med en haveslange, men blot kræver en spand med vand. Foto: Lars Sandager Ramlow

Kræver en spand vand - Den spuler med op til 22 bar og kører igen på batteri. Men det helt smarte er, at den ikke skal forbindes med haveslangen. I stedet følger en slange med, som man dypper ned i en spand med vand. Det betyder, at du er meget mere mobil og kan tage højtryksrenseren med overalt. Den er ideel til at rense eksempelvis mudrede mountainbikes eller andet på steder, hvor det ikke gør så meget, at man griser lidt, lyder det med et skævt smil fra Lars Bjørnkjær.

Normalt tager det timer og giver ømme knæ og en øm ryg at rense fuger mellem fliserne. Denne maskine klarer opgaven på få minutter. Foto: Lars Sandager Ramlow