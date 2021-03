Se billedserie Fremtidens Nimbus vil tage udgangspunkt i denne klassiske model fra 1934, som også går under navnet Humlebien. Den ny Humlebi skal til gengæld køre på el. Pressefoto

Claus fik en lys idé - nu skal ikonisk dansk motorcykel gøre comeback

En dag under bruseren fik Claus Støvlbæk Clausen ideen om at relancere den ikoniske danske Nimbus-motorcykel. Nu skal den ud på vejene igen - og køre på el

Rudersdal - 04. marts 2021 kl. 11:44 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Der er tale om noget helt særligt dansk arvesølv, som Claus Støvlbæk Clausen har sat sig for at bringe ind i fremtiden.

Den 66-årige iværksætter og ejendomsmægler kan nemlig efter alt at dømme også snart kalde sig motorcykelfabrikant.

Han er nemlig i fuld gang med at relancere Nimbus-motorcyklen.

"Det er jo et stykke dansk industrihistorie. Der er lavet 12.000 mellem 1919 og 1960 og næsten halvdelen af dem kører endnu. Den var fantastisk i udseende og lyd og motoren med de fire ventiler. Den blev brugt i militæret, politiet og i postvæsenet, og det er den eneste motorcykel, der er født med sidevogn," fortæller Claus Støvlbæk Clausen, mens han tager imod i haven udenfor villaen i Ubberød.

Her driver han også virksomheden Nimbus Motorcycles Danmark, som efter planen skal sende Nimbus-motorcyklen tilbage på vejene allerede engang til næste år.

Stod under bruseren Claus Støvlbæk Clausen har i mange år været - og er fortsat - ejendomsmægler med speciale i store landbrug, og han er efter eget udsagn overhovedet ikke "motorcykelmand," og han har aldrig ejet en Nimbus-motorcykel.

Alligevel var det ham, ideen til at relancere den, slog ned i for små ti år siden.

"En dag stod jeg under bruseren, hvor mit iværksættergen ofte bliver aktiveret. Da tænkte jeg pludselig: "Hold da fast. Nimbus-motorcyklen! Hvorfor er der aldrig nogen, der har relanceret den? Den er jo helt fantastisk," husker han.

Ideen var så god, at han straks gik i gang med få den gjort til virkelighed. For Nimbusmotorcyklen er et helt særligt stærkt brand, og at han ikke er Nimbus-nørd, er måske ligefrem en styrke, vurderer han selv.

"Jeg har kun haft én motorcykel, da jeg var 14 år og kørte ræs med den på marken. Men det er også en af grundene til, at jeg er gået ind i det her. Jeg er ikke motorcykelmand. Hvis jeg var det, så ville jeg begynde at kigge på alle fordommene, men jeg ser kun muligheder," siger han og fortsætter:

"Jeg har heller ingen teknisk baggrund. Jeg er derimod idémand og marketingmand. Alt det med teknikken er der andre, der har forstand på. Vi kan få alle de ingeniører og designere, vi vil. Men jeg ved, hvad jeg vil. Så det vi skal gøre nu er at tage Nimbus-motorcyklen årgang 1934 C-modellen også kaldet Humlebien og lave den om til en el-motorcykel," siger Claus Clausen, som altid er gået op i kvalitet og design - og med alderen også iblandet lidt nostalgi.

Danskerne skal med Derfor er en relancering af Nimbus-motorcyklen det helt rigtige projekt. Og ikke bare for ham. Der har været helt overvældende interesse fra danskerne, motorcykelfolket (og medierne). For Nimbus-motorcyklen er i sig selv et ualmindeligt stærkt brand, og relanceringen er en rigtig god historie.

Der er for eksempel rigtig mange, som allerede har købt den fremtidige Nimbus-El-motorcykel (og den el-cykel, som også skal produceres) i den crowdfundingrunde, som Claus Støvlbæk Clausen allerede har gennemført i efteråret 2020.

For det er faktisk ret vigtigt, at dette stykke dansk industrihistorie har en dansk forankring og opbakning, og efterårets crowdfunding gav ham netop det:

"Vi fik en masse reklame og en masse entusiasme, breve og bemærkninger, og jeg fik også penge til, at jeg kunne oprette et aktieselskab. Og når man har et sådant kan man jo udbyde aktier, og nu har jeg simpelthen udbudt aktier til danskerne. Det er mit ønske, at danskerne, private, fonde og virksomheder bliver medejere af Nimbus Motorcycles Danmark," siger Claus Støvlbæk Clausen.

Netop nu kan man altså købe aktier i Nimbus Motorcycles Danmark, og når kapitalen er på plads, så vil selve udviklingen og produktionen gå relativt stærkt.

Det handler i høj grad om, at det essentielle er på plads. Det stærke forlæg - Nimbus-motorcyklen med dets klassiske design.

"Vi skal tage alt dna'et fra den oprindelig cykel og samtidig selvfølgelig tage højde for, at det skal være lidt mere behageligt at køre end dengang og trafiksikkerheden skal selvfølgelig også være i orden. Men den har allerede jo stellet, lygten, og den har tanken og styret. Alt det skal vi ikke opfinde, det skal vi bruge. Opgaven er ikke at gå ud at være smarte," siger Claus Støvlbæk Clausen og fortsætter:

"Det er så heller ikke voldsomt svært at bygge en elmotorcykel, fordi vi har jo ingen karburator, motor og kobling og alt det der. Vi skal designe motorcyklen, men vi går jo ud og køber batteriteknologien og drivlinjen. Det er hyldevarer i dag," siger han.

Klar til at gå i gang Det er faktisk anden gang, at Claus Støvlbæk Clausen har forsøgt at relancere Nimbus-motorcyklen. Første gang var han også langt i processen, da der opstod komplikationer omkring licensrettighederne til Nimbus-navnet og design med videre.

Men dem har han fået løst, og i de næste 25 år har Nilfisk, som ejer Nimbus-navnet, givet ham licens til Nimbussen. Og hvis man spørger Claus Støvlbæk Clausen, så er det nu kun et spørgsmål om (relativ kort tid), før vi kan se den ny eldrevne Nimbus-motorcykel i gadebilledet igen.

"Alt er på plads, bestyrelse, leverandører, alting, og så snart vi har den sidste kapital på plads går vi i gang. Nimbus kommer ud at køre igen. Det er helt sikkert," siger han.

Det er der mange, der ser frem til. Og faktisk, siger Claus Støvlbæk Clausen, også Nimbus-folket, som har taget rigtig godt imod relanceringen.

"Opbakningen har været helt fantastisk. Jeg troede virkelig, at det ville være op ad bakke, men nogle af dem har både købt aktier og motorcykler. De kan godt se, at den gamle Nimbus har haft sin tid, så de allerfleste af dem synes, det er spændende," siger han.

Der er selvfølgelig også en vis ængstelse, når man nogen piller ved arvesølvet.

"Jeg har spurgt mange af dem, og de ville være kede af det, hvis jeg misbrugte brandet. Men det ville jeg aldrig gøre. Det er ikke sådan, at jeg vil lave alle mulige Nimbus-produkter. Vi skal passe godt på det brand. For det er et stærkt brand," siger Claus Støvlbæk Clausen, motorcykelfabrikant - men altså ikke motorcykelmand.

Man kan læse meget mere om den ny motorcykel, aktieudbuddet og virksomheden i det hele taget på:

nimbus-motorcycles.com