Christoffer Buster Reinhardt fylder 30 år

Siden valget i 2017 har Christoffer Buster Reihardt været medlem af både kommunalbestyrelsen og af regionsrådet for Det Konservative Folkeparti. Han er derudover folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds.

Som formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg har Christoffer Buster Reinhardt har det seneste år primært handlet om corona-epidemien. Derudover er han medlem af blandt andet Forretningsudvalget og Trafikudvalget, ligesom han sidder i bestyrelsen for både busselskabet Movia og Lokaltog A/S.